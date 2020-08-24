В России пересчитают тарифы ОСАГО: для аккуратных водителей страховка будет дешевле

С сегодняшнего дня стоимость ОСАГО зависит от качества вождения и соблюдения правил ПДД водителями. Вступил в силу закон об индивидуализации тарифов, который позволяет страховым компаниям учитывать личностные характеристики автомобилистов при формировании стоимости.

На расчет страховой премии теперь влияют сразу несколько показателей. За грубые нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации авто и наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения будет повышенный тариф. Также страховые компании вправе сами определять факторы, от которых зависит стоимость ОСАГО. Страховщики обязаны публиковать их список на своих сайтах, а следить за правильностью расчета тарифов будет Банк России.