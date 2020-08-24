24 августа понедельник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняСняли несколько коронавирусных ограничений

Все новости

Все новости

В России пересчитают тарифы ОСАГО: для аккуратных водителей страховка будет дешевле

А лихачам придется раскошелиться

507
5Обсудить

Поделиться

Чем чаще будете попадать в ДТП, тем дороже обойдется ОСАГО

Чем чаще будете попадать в ДТП, тем дороже обойдется ОСАГО

С сегодняшнего дня стоимость ОСАГО зависит от качества вождения и соблюдения правил ПДД водителями. Вступил в силу закон об индивидуализации тарифов, который позволяет страховым компаниям учитывать личностные характеристики автомобилистов при формировании стоимости.

На расчет страховой премии теперь влияют сразу несколько показателей. За грубые нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации авто и наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения будет повышенный тариф. Также страховые компании вправе сами определять факторы, от которых зависит стоимость ОСАГО. Страховщики обязаны публиковать их список на своих сайтах, а следить за правильностью расчета тарифов будет Банк России.

Кроме того, с сегодняшнего дня расширили коридор базовых ставок тарифов ОСАГО — на 10% вниз и вверх для легковых авто физлиц. Теперь он находится в пределах 2471–5436 рублей. Для юридических лиц коридор расширился на 20% в обе стороны, а для такси — на 30%. Это позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей и повышать для экстремалов, которые часто нарушают ПДД, считают в Центробанке.

Смотрите подробный разбор изменений.

Автоблог Артема Краснова / YouTube.com

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ОСАГОавтополисстрахование автомобиля
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!