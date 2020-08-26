Бесполезные памятки «для галочки» и секретные ссылки: инструкция от мамы, как получить место в детсаду

Пандемия изрядно потрепала родительские нервы. Мало того что детские сады работали в усеченном формате (только дежурные группы), так и кружки дополнительного образования оказались под запретом. Мы уже публиковали колонку мамы, которая накануне коронавирусной экспансии открыла частный детский сад (и честно рассказала о своих сложностях). Теперь самое время поделиться более глобальной проблемой: а как вообще отдать ребенка в детский сад? Откровенную авторскую колонку нам написала мама, которая прошла девять кругов ада, чтобы выбить место в дошкольном учреждении. Далее — от первого лица.
В 2017 году у нас родилась дочь, и сразу после выписки встал вопрос о постановке на очередь в детский сад. Наслушавшись ужасов о том, что попасть туда до
Когда срок истек, мы решили уточнить, стоим ли на очереди или нет. Зашли на сайт «Госуслуги», но нашего заявления там не оказалось. Позвонили в МФЦ, где нам сказали, что, наверное, всё должно было сработать, у них данных нет. Позвонили в отдел образования по Заельцовскому району (там нам никто не ответил), затем позвонили в мэрию Новосибирска, оттуда нас отправили в отдел образования. Мне ответили, что еще рано интересоваться, и вообще, смотрите в личном кабинете на «Госуслугах», затем положили трубку. Я позвонила еще раз и объяснила, что в моем профиле нет такой информации, тогда девушка в трубке фыркнула, пошуршала бумажками, сказала: «Да, вы стоите в очереди» и положила трубку. На тот момент этой информации мне было достаточно.
Через год я решила вновь поискать наши данные по очереди на портале, но ничего там не обнаружила, только надпись: «Заявление не найдено». И вновь начались звонки по кругу в МФЦ, министерство и так далее. После двух дней телефонных разговоров стало понятно, что если ты подаешь документы через МФЦ, то они не отображаются в личном кабинете, а памятка, выданная при сдаче документов, дана для галочки. Но звонить и постоянно уточнять нашу позицию в очереди было не очень удобно, поэтому я написала письмо администраторам «Госуслуг» и поведала им о своей проблеме. Через месяц мне ответили и дали секретную ссылку, как же найти свои данные. Ссылка работала, и мы, наконец, увидели свое имя в списках! Выбрали три детских сада рядом с домом: на очереди в один детский сад мы были на
После этого мы успокоились и стали ждать следующего года. Времена были разные: у мужа на работе график ненормированный, поэтому вся радость материнства ложилась только на меня. Ребенок был запланированный, и я знала, на что иду. Затем ребенку исполнилось
На тот момент, как мое дело начало развиваться, дочь уже полгода ходила в детский сад. Но пандемия внесла свои коррективы. Мы были на самоизоляции вместе с дочерью целый месяц, не общались с другими людьми и не выходили из дома, так как в нашей семье есть риск заражения инфекцией. Ребенку было мучительно оставить сад, потому что там все её друзья.
В мае мы снова обратились к электронной очереди в детский сад, так как в Сети стали активно появляться объявления по обмену путевок. По очереди всё было по-прежнему — 154, 54 и 79 — эти цифры не менялись с марта. Мы уже боялись не попасть в сад, как нам посоветовали позвонить в отдел образования и уточнить информацию. Мы так и сделали — и ура! Оказалось, что место в саду нам уже забронировано, но еще нет отметки в электронных списках. Сказали: «Ждите, когда вам позвонят». Мы ждали, но никто не звонил, детские сады были еще закрыты, но очень хотелось получить заветный листок бумаги с надписью: «Путевка в детский сад». После того как мы всё же смогли дозвониться в наш районный отдел образования, мне назначили время, и я отправилась за путевкой.
Отдел образования и МФЦ делят одно здание, и чтобы попасть туда, нужно очень потрудиться, объяснить всем, что ты не на регистрацию права, а за путевкой, и что это разные кабинеты. Всё это сделать очень сложно, потому что очередь одна. Я всё же пробилась через толпу, но оказалось, что программа не работает и сегодня я ничего не смогу получить. Перезаписали на другой день. После небольшого ожидания я всё же получила заветную путевку. Теперь осталось узнать у заведующей мелкие подробности, но в садике нам не ответили, сказали: «Ждите август», однако и сейчас ничего не известно. Но для нас это уже было уже не важно, ведь мы всё же получили путевку в сад.
Ваш ребенок ходит в детский сад?
Что еще почитать про детские сады и детскую психологию?
Ранее мы публиковали полную и подробную инструкцию о том, как получить место для ребенка в детском саду.
«Это просто страх родителей»: психологи рассказали, как самостоятельно подготовить первоклашку к школе.
Мамы против воспитателей: стоит ли отдавать ребенка в садик до
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции