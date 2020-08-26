Бесполезные памятки «для галочки» и секретные ссылки: инструкция от мамы, как получить место в детсаду

В 2017 году у нас родилась дочь, и сразу после выписки встал вопрос о постановке на очередь в детский сад. Наслушавшись ужасов о том, что попасть туда до 4–5 лет практически нет шансов, мы начали действовать незамедлительно. Получили все необходимые документы в течение месяца, зарегистрировали ребенка по домашнему адресу и отправились в МФЦ. Сказать, что там много народа, — не сказать ничего. Каким-то чудом мы всё же попали на прием, подали все документы, подписали заявление, указали желаемое время поступления в сад — в 2 года (то есть в 2019 году ) — и отправились домой ожидать 2 недели до обновления статуса заявления в нашем личном кабинете.

Когда срок истек, мы решили уточнить, стоим ли на очереди или нет. Зашли на сайт «Госуслуги», но нашего заявления там не оказалось. Позвонили в МФЦ, где нам сказали, что, наверное, всё должно было сработать, у них данных нет. Позвонили в отдел образования по Заельцовскому району (там нам никто не ответил), затем позвонили в мэрию Новосибирска, оттуда нас отправили в отдел образования. Мне ответили, что еще рано интересоваться, и вообще, смотрите в личном кабинете на «Госуслугах», затем положили трубку. Я позвонила еще раз и объяснила, что в моем профиле нет такой информации, тогда девушка в трубке фыркнула, пошуршала бумажками, сказала: «Да, вы стоите в очереди» и положила трубку. На тот момент этой информации мне было достаточно.