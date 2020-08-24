Грозовые дожди разной интенсивности — чего ещё ждать новосибирцам на этой неделе

К Новосибирску подбираются грозовые дожди и утренние туманы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие 3 дня.
— Мы остаёмся в области циклонического вихря. Центры его располагаются на севере Западной Сибири, но вся циклоническая циркуляция распространяется на всей территории Западной Сибири. В этой системе идут атмосферные фронты, которые вызывают грозовые дожди разной интенсивности. В ближайшие трое суток в ситуации мало что будет меняться — погода будет будет нежаркая, скорее близкая к умеренной температуре, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие три дня ожидаются грозовые дожди, а в утренние часы возможны туманы. При грозах порывистые ветры до 13–16 м/сек. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от +4... +9 градусов до +14 градусов тепла. Днём от +17 до +23 градусов тепла. 27 августа днём до +24 градусов тепла.
В городе, как рассказали синоптики, примерно стабильная ситуация. В ночные часы температура от +10... +12 градусов и днём около +19... +20 градусов. Осадки в городе будут разной интенсивности: от слабых до умеренных.
Тем временем лето заканчивается, уже на следующей неделе наступит сентябрь. Ранее НГС рассказывал, каким будет первый месяц осени, изучаем вместе прогноз погоды.