Грозовые дожди разной интенсивности — чего ещё ждать новосибирцам на этой неделе

В ближайшие три дня ожидаются грозовые дожди, а в утренние часы возможны туманы. При грозах порывистые ветры до 13–16 м/сек. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от +4... +9 градусов до +14 градусов тепла. Днём от +17 до +23 градусов тепла. 27 августа днём до +24 градусов тепла.

В городе, как рассказали синоптики, примерно стабильная ситуация. В ночные часы температура от +10... +12 градусов и днём около +19... +20 градусов. Осадки в городе будут разной интенсивности: от слабых до умеренных.

Тем временем лето заканчивается, уже на следующей неделе наступит сентябрь. Ранее НГС рассказывал, каким будет первый месяц осени, изучаем вместе прогноз погоды.