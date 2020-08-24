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Правительство готовится разрешить полёты ещё в 7 стран. Среди них Китай и Египет

Решение должны принять 25 августа

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В список вошли&nbsp;Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай

В список вошли Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай

В правительстве обсуждают возобновление авиасообщения с семью новыми странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возобновление воздушного сообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем). Решение ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа.

Международное авиасообщение начали возобновлять 1 августа. Сначала только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Затем со Швейцарией. Также открыта граница России и Абхазии.

Улететь можно только из шести российских городов. Это Казань, Калининград, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

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авиасообщениеперелетыкоронавирус
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