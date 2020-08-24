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На Бердском шоссе вспыхнула грузовая ГАЗель

Когда приехали пожарные, кабина автомобиля была охвачена пламенем

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Столб черного дыма над горящей машиной видно издалека

Столб черного дыма над горящей машиной видно издалека

В понедельник, 24 августа, около полудня на Бердском шоссе загорелась грузовая ГАЗель. Судя по кадрам с места происшествия, вспыхнула кабина автомобиля.

— На Бердском шоссе в сторону Академа ГАЗель горит в районе «Эльдорадо». Пробка из города, — сообщил НГС очевидец Дмитрий.

Инцидент произошел в Первомайском районе. В 11:58 пожарно-спасательные подразделения выехали на происшествие. Через 10 минут они были на месте.

— Хозяин находился на месте, он не пострадал. Площадь горения составила два квадратных метра, горел моторный отсек. Остальные подробности сейчас выясняем, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Горящий автомобиль стоит на обочине шоссе по направлению в сторону Академгородка

Ранним утром в понедельник не повезло еще двум местным автомобилям, припаркованным во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска — на них рухнуло старое дерево, оставив сильные вмятины и повреждения.

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