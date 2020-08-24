На Бердском шоссе вспыхнула грузовая ГАЗель

В понедельник, 24 августа, около полудня на Бердском шоссе загорелась грузовая ГАЗель. Судя по кадрам с места происшествия, вспыхнула кабина автомобиля.



— На Бердском шоссе в сторону Академа ГАЗель горит в районе «Эльдорадо». Пробка из города, — сообщил НГС очевидец Дмитрий.

Инцидент произошел в Первомайском районе. В 11:58 пожарно-спасательные подразделения выехали на происшествие. Через 10 минут они были на месте.

— Хозяин находился на месте, он не пострадал. Площадь горения составила два квадратных метра, горел моторный отсек. Остальные подробности сейчас выясняем, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.