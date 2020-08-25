Режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до 30 сентября. Объясняем, что это значит

В НСО опубликовали документ о новых послаблениях
На этой неделе губернатор снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября. Что это значит? Какие запреты будут действовать еще как минимум месяц? Мы изучили документы, которые подписал Андрей Травников. Кратко пересказываем их суть.
Масочный режим
В сентябре новосибирцам нужно будет носить маски в общественном транспорте и на остановках, а также в аптеках, магазинах и прочих организациях, которые сейчас работают.
Массовые мероприятия
Жителям региона по-прежнему запрещается посещать массовые мероприятия — деловые, культурные, развлекательные и спортивные. Также им рекомендуют «воздерживаться от посещения мест массового скопления людей». При этом соревнования можно проводить, однако только на открытом воздухе.
Что разрешили
Сегодня на сайте правительства появилось постановление, которое снимает запрет на работу фитнес-центров, они уже могут открыться с соблюдением мер санитарной безопасности. Некоторые уже начали работу с 24 августа. А с
В среду, 26 августа, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона проверит, как соблюдаются санитарные нормы в тех фитнес-клубах, которые возобновили свою работу.
Сейчас в регионе работает практически вся сфера услуг: парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и другое.
— С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе — при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк (пока без посещения павильонов), — напомнили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
С 6 июля возобновили свою работу летние кафе и веранды. Также работают торговые центры, аттракционы в садах и парках, библиотеки — с ограничением числа посетителей.
10 августа по поручению губернатора Андрея Травникова правительство Новосибирской области утвердило дополнительные решения по снятию ряда ограничений — возобновили работу бассейны, банные комплексы и предприятия общественного питания — в том числе закрытые залы. Также с 17 августа решением муниципальных властей возобновлена работа детских садов.
Люди также начинают вылетать из страны — на прошлой неделе 174 человека отправились из Толмачёво в Турцию прямым рейсом.
При этом некоторые организации остаются закрытыми, например кинотеатры. Владельцы одного из них обращались к губернатору и просили разрешить начать работу. Ответа пока нет.