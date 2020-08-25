Режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до 30 сентября. Объясняем, что это значит

На этой неделе губернатор снял некоторые коронавирусные ограничения (например, разрешил открыться фитнес-центрам), но при этом продлил режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября. Что это значит? Какие запреты будут действовать еще как минимум месяц? Мы изучили документы, которые подписал Андрей Травников. Кратко пересказываем их суть.



Масочный режим



В сентябре новосибирцам нужно будет носить маски в общественном транспорте и на остановках, а также в аптеках, магазинах и прочих организациях, которые сейчас работают.