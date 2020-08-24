24 августа понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняСняли несколько коронавирусных ограничений

Все новости

Все новости

После пожара на Левобережном полигоне возбудили дела — виновникам грозят большие штрафы

Предприятие, которое использовало полигон, не выполняло правил предосторожности, считает прокуратура

1 331
20Обсудить

Поделиться

Дым и запах от пожара на Левобережном полигоне мучил горожан несколько дней&nbsp;

Дым и запах от пожара на Левобережном полигоне мучил горожан несколько дней 

После пожара на мусорном полигоне в Новосибирске возбудили дела

После крупного пожара на Левобережном полигоне возбудили 2 административных дела в отношении МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое эксплуатировало полигон.

Об этом сообщил общественник Антон Бурмистров — он сделал запрос в прокуратуру из-за сильного дыма, который окутал левобережье, и запаха.

— Запрос сделал в день «тумана» 6 августа, с утра. Туман, смог, запах, конечно, думаю, не полезен здоровью. Ответ прокуратуры стандартный. Но, думаю, полезен будет всем. В том числе по наведению порядка на самом полигоне и поиску решений, — рассказал Бурмистров.

Согласно тексту ответа, который Бурмистров получил из прокуратуры, в воздухе у ближайших к месту пожара домов (Лесная, 21, Малыгина, 25, Петухова, 8) не было зарегистрировано превышения норм ПДК.

— Проверкой выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации полигона «Левобережный» МУП «САХ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в сообщении указано, что «САХ» не приняло мер по «недопустимости пожара». Директору МУПа внесено представление и возбуждены 2 административных дела в отношении юридического и должностного лица по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Должностным лицам по этой статье грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Публикуем ответ прокуратуры.

На предприятии отказались говорить с журналистом НГС и попросили отправить запрос на электронную почту.

НГС отправил запросы в МУП «САХ» и прокуратуру Новосибирской области.

Пожар на свалке заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.

В понедельник, 10 августа, Анатолий Локоть объявил локальный режим повышенной готовности в районе свалки и сообщил, что планирует попросить дополнительный земельный участок для расширения полигона. Это, по его словам, было необходимо для того, чтобы «обеспечить доступ со всех сторон на полигон и далее не допускать подобных ситуаций».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

пожарсмог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!