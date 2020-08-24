После пожара на Левобережном полигоне возбудили дела — виновникам грозят большие штрафы

Согласно тексту ответа, который Бурмистров получил из прокуратуры, в воздухе у ближайших к месту пожара домов (Лесная, 21, Малыгина, 25, Петухова, 8) не было зарегистрировано превышения норм ПДК.

— Проверкой выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации полигона «Левобережный» МУП «САХ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в сообщении указано, что «САХ» не приняло мер по «недопустимости пожара». Директору МУПа внесено представление и возбуждены 2 административных дела в отношении юридического и должностного лица по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Должностным лицам по этой статье грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Публикуем ответ прокуратуры.