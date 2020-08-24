После пожара на Левобережном полигоне возбудили дела — виновникам грозят большие штрафы

После пожара на мусорном полигоне в Новосибирске возбудили дела
После крупного пожара на Левобережном полигоне возбудили 2 административных дела в отношении МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»), которое эксплуатировало полигон.
Об этом сообщил общественник Антон Бурмистров — он сделал запрос в прокуратуру из-за сильного дыма, который окутал левобережье, и запаха.
— Запрос сделал в день «тумана» 6 августа, с утра. Туман, смог, запах, конечно, думаю, не полезен здоровью. Ответ прокуратуры стандартный. Но, думаю, полезен будет всем. В том числе по наведению порядка на самом полигоне и поиску решений, — рассказал Бурмистров.
Согласно тексту ответа, который Бурмистров получил из прокуратуры, в воздухе у ближайших к месту пожара домов (Лесная, 21, Малыгина, 25, Петухова, 8) не было зарегистрировано превышения норм ПДК.
— Проверкой выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации полигона «Левобережный» МУП «САХ», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, в сообщении указано, что «САХ» не приняло мер по «недопустимости пожара». Директору МУПа внесено представление и возбуждены 2 административных дела в отношении юридического и должностного лица по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
Должностным лицам по этой статье грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Публикуем ответ прокуратуры.
На предприятии отказались говорить с журналистом НГС и попросили отправить запрос на электронную почту.
НГС отправил запросы в МУП «САХ» и прокуратуру Новосибирской области.
Пожар на свалке заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.
В понедельник, 10 августа, Анатолий Локоть объявил локальный режим повышенной готовности в районе свалки и сообщил, что планирует попросить дополнительный земельный участок для расширения полигона. Это, по его словам, было необходимо для того, чтобы «обеспечить доступ со всех сторон на полигон и далее не допускать подобных ситуаций».