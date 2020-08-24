«Нужно поставить точку»: губернатор сказал, будет ли платным вход в новосибирский дендропарк

Вход в дендрологический парк в Заельцовском районе Новосибирска не будет платным. Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников.

Проект постановления о платном входе в дендропарк опубликовали на сайте электронной демократии для того, чтобы узнать общественное мнение по этому вопросу. Это было сделано после внесения изменений в законодательство, которые касаются платного входа на особо охраняемые природные территории.

— Если проект показывает, что это не нужно, то и решения такого принимать не будем, — объяснил во время оперативного совещания в правительстве НСО министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.