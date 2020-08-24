«Нужно поставить точку»: губернатор сказал, будет ли платным вход в новосибирский дендропарк

Вход в дендрологический парк в Заельцовском районе Новосибирска не будет платным. Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников.
Проект постановления о платном входе в дендропарк опубликовали на сайте электронной демократии для того, чтобы узнать общественное мнение по этому вопросу. Это было сделано после внесения изменений в законодательство, которые касаются платного входа на особо охраняемые природные территории.
— Если проект показывает, что это не нужно, то и решения такого принимать не будем, — объяснил во время оперативного совещания в правительстве НСО министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.
По словам губернатора, он выступает против введения платного входа.
— Вообще какой-то странный и ненужный путь. Ответ очевиден, мы против, я против платного входа в дендропарк. Мы знаем об опыте других территорий, когда вводится такой платный вход для поддержания порядка и охраны. Прежде чем поддерживать порядок, надо сначала идеальный порядок навести. В дендропарке, мы вынуждены признать, пока идеального порядка нет, поэтому платный вход вводить преждевременно. Здесь ответ очевиден, и эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство НСО, потому что лично я против такого решения. Если вам этот шаг нужен был, чтобы избежать претензий надзорных органов, так вы бы заранее об этом всех предупредили. А так без объявления войны взбудоражили всех. Я считаю, нужно поставить точку, общественное мнение вы узнали, моё мнение вы узнали. Никакого платного входа в дендропарке мы не вводим, — сказал Андрей Травников министру.
После общественного резонанса, который произошёл после публикации постановления, его удалили с портала электронной демократии.
В 2014 году правительство области постановило соблюдать в дендропарке особый режим: там запретили выгуливать собак и строить здания. Особый режим охраны понадобился дендропарку как памятнику природы, чтобы сохранить дендрарий и редкие растения из Красных книг области и страны, создать условия для научной деятельности и экологического воспитания людей и так далее.