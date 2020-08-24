24 августа понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 74.10
eur 87.73

Все новости

Все новости

В Новосибирской области выявили 57 заболевших ковидом

В больницах находится менее 1000 человек

635
12Обсудить

Поделиться

Из больниц выписали 9 тысяч 733 человека

Из больниц выписали 9 тысяч 733 человека

В Новосибирской области за сутки выявили 57 заболевших коронавирусом.

— По коронавирусной инфекции. Подтверждённых случаев на сегодняшнее утро — 11035 человек, выписано с выздоровлением 9 тысяч 733 человека, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве сегодня, 24 августа.

Также министр сообщил, что в больницах с подтверждённым диагнозом и подозрением на него находятся менее 1000 человек.

Напомним, что вчера общее число заболевших составляло 10 тысяч 978 человек, а из больниц выписали 9 тысяч 676 пациентов.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине Всё о коронавирусе и карантине

Мы публиковали историю 49-летнего Евгения Спрынги, который работает в компании по перевозке медицинских костюмов. У него обнаружили коронавирус, поэтому мужчине пришлось провести в больнице две недели. Евгений рассказала НГС, почему хотел покинуть госпиталь как можно быстрее.

Сотрудники инфекционного госпиталя при больнице №25 несколько месяцев не могут добиться выплат за работу с больными ковидом, обращения к руководству и уполномоченным ведомствам не помогают решить проблему. В ситуации разбиралась обозреватель НГС Мария Тищенко.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

статистика коронавирусакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!