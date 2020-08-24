В Новосибирской области выявили 57 заболевших ковидом

В Новосибирской области за сутки выявили 57 заболевших коронавирусом.
— По коронавирусной инфекции. Подтверждённых случаев на сегодняшнее утро — 11035 человек, выписано с выздоровлением 9 тысяч 733 человека, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве сегодня, 24 августа.
Также министр сообщил, что в больницах с подтверждённым диагнозом и подозрением на него находятся менее 1000 человек.
Напомним, что вчера общее число заболевших составляло 10 тысяч 978 человек, а из больниц выписали 9 тысяч 676 пациентов.
Мы публиковали историю 49-летнего Евгения Спрынги, который работает в компании по перевозке медицинских костюмов. У него обнаружили коронавирус, поэтому мужчине пришлось провести в больнице две недели. Евгений рассказала НГС, почему хотел покинуть госпиталь как можно быстрее.
Сотрудники инфекционного госпиталя при больнице №25 несколько месяцев не могут добиться выплат за работу с больными ковидом, обращения к руководству и уполномоченным ведомствам не помогают решить проблему. В ситуации разбиралась обозреватель НГС Мария Тищенко.