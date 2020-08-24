В Новосибирской области выявили 57 заболевших ковидом

В Новосибирской области за сутки выявили 57 заболевших коронавирусом.

— По коронавирусной инфекции. Подтверждённых случаев на сегодняшнее утро — 11035 человек, выписано с выздоровлением 9 тысяч 733 человека, — сказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве сегодня, 24 августа.

Также министр сообщил, что в больницах с подтверждённым диагнозом и подозрением на него находятся менее 1000 человек.

Напомним, что вчера общее число заболевших составляло 10 тысяч 978 человек, а из больниц выписали 9 тысяч 676 пациентов.