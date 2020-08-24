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В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности

Также в регионе снимают некоторые ограниченгия

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Решение озвучил губернатор во время совещания в правительстве

Решение озвучил губернатор во время совещания в правительстве

В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности. При этом ряд ограничений, которые касаются работы фитнес-центров и организаций дополнительного образования, снимут.

— Считаю возможным предложить ряд решений. Несмотря на благоприятность обстановки, наша задача с началом учебного года это сохранить и подготовиться к возможным рискам. В связи необходимостью реализации ряда противоэпидемиологических мероприятий предлагаю режим повышенной готовности продлить до 30 сентября. Предлагаю решение по снятию некоторых ограничений. С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии, фитнес клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях вне зависимости от формы собственности, — сказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве НСО.

С 1 сентября смогут возобновить работу организации дополнительного образования вне зависимости от формы собственности, а также ряд музеев и выставочных залов.

Ранее глава регион говорил о том, что власти готовы разрешить работу фитнес-центров, если их руководители будут готовы строго выполнять санитарные требования.

Также Андрей Травников говорил о том, как Новосибирская область будет бороться с коронавирусом осенью. В приоритете — начало учебного года в очном формате.

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