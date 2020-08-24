В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности

С 1 сентября смогут возобновить работу организации дополнительного образования вне зависимости от формы собственности, а также ряд музеев и выставочных залов.

Ранее глава регион говорил о том, что власти готовы разрешить работу фитнес-центров, если их руководители будут готовы строго выполнять санитарные требования.

Также Андрей Травников говорил о том, как Новосибирская область будет бороться с коронавирусом осенью. В приоритете — начало учебного года в очном формате.