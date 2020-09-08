Власти объявили, когда откроются кинотеатры в Новосибирской области

Кинотеатры, театры, библиотеки и концертные организации в Новосибирске возобновят работу в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
— Открытие театров, концертных организаций, кинотеатров планируется во второй декаде сентября. Конкретное число будет определено в ближайшее время. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт, кинопоказ) только при наличии защитной маски. Также предусматривается полное снятие ограничений на работу библиотечных организаций, — сообщили в правительстве региона.
Сегодня заместитель губернатора НСО Юрий Петухов провёл переговоры с представителями учреждений культуры. Во время встречи обсудили сроки снятия ограничений и соблюдение мер безопасности. Многие организации уже провели необходимую подготовку к открытию с соблюдением мер безопасности.
В середине июля губернатор говорил о том, что с кинотеатров не снимут ограничения до осени. В приоритете у властей была работа над возобновлением обучения школьников. Позже, в начале августа, новосибирский кинотеатр написал обращение к главе региона с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.