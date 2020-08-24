В полиции рассказали о ещё одной возможной жертве душителя, который орудует у «Березовой рощи»

Мужчина, который пытался задушить девушку у парка «Березовая роща», подозревается в нападении на ещё одну жительницу Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Последний случай, как мы уже писали, произошел ночью 12 августа — неизвестный мужчина напал на возвращавшуюся домой девушку.
— Я прошла через парк, вышла на проспект Дзержинского, перешла перекрёсток с Красина. За Красина, 66 свернула в освещённый двор, и, когда уже вышла из двора на Гоголя, 191, на меня сзади напал мужчина, начал душить, натянул куртку сверху на голову. Ничего не забрал, просто душил, повалил на землю, потом отпустил и ушёл, — рассказала НГС Екатерина, жительница Новосибирска.
Она написала заявление в полицию, где ей сказали, что это уже не первый подобный случай. При этом нападавший попал на запись камер видеонаблюдения. В полиции на запрос НГС уточнили, что материал по инциденту 12 августа сейчас находится на рассмотрении.
— В отдел полиции № 5 «Дзержинский» обратилась женщина 1990 года рождения, которая сообщила, что ночью у одного из домов по улице Гоголя к ней сзади подошел неизвестный и обхватил руками. Женщина не успела повернуться, как гражданин скрылся. Сейчас материл проверки по вышеуказанному факту находится на рассмотрении в подразделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 «Дзержинский», — прокомментировали в МВД.
Кроме того, в полиции сообщили, что похожее нападение случилось 7 августа.
— На телефон дежурной части отдела полиции № 5 «Дзержинский» позвонила гражданка 1987 года рождения и сообщила о совершенном в отношении неё преступлении, — кратко подтвердили в полиции.
Обращение, которое поступило 7 августа, зарегистрировали в следственном отделе.
Прошлым летом в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку, когда она выходила из лифта в своем подъезде. Нападавший был знаком с пострадавшей. Здесь мы публиковали видео нападения.