В полиции рассказали о ещё одной возможной жертве душителя, который орудует у «Березовой рощи»

Мужчина, который пытался задушить девушку у парка «Березовая роща», подозревается в нападении на ещё одну жительницу Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Последний случай, как мы уже писали, произошел ночью 12 августа — неизвестный мужчина напал на возвращавшуюся домой девушку.

— Я прошла через парк, вышла на проспект Дзержинского, перешла перекрёсток с Красина. За Красина, 66 свернула в освещённый двор, и, когда уже вышла из двора на Гоголя, 191, на меня сзади напал мужчина, начал душить, натянул куртку сверху на голову. Ничего не забрал, просто душил, повалил на землю, потом отпустил и ушёл, — рассказала НГС Екатерина, жительница Новосибирска.