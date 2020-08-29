«Человек, с которым ты пообщался без маски, может умереть»: терапевт о том, к чему приведет безалаберность новосибирцев

Иногда мне кажется, что мир сошёл с ума. Просили же о малом — дайте немного времени учёным, чтобы изучить этот вирус, врачам, чтобы разгрузить больницы, дайте понять, как жить дальше, подготовить экономику. Поберегите слабых здоровьем, стариков, инвалидов... Умирают молодые. Умирают старики. Сейчас умирают. А люди усердно делают вид, что ничего особого не происходит. Живём, как было. Особенно сейчас. Ограничения снимаются — открылись рестораны, ТЦ, фитнес-залы, а люди перестали носить маски, как положено.

Когда ввели обязательное ношение маски, то большинство пациентов ко мне на приём стали приходить в них и даже в правильно надетых, а кто-то и вовсе в респираторах. Сейчас — это просто беда. Теперь у большинства маска просто висит на одном ухе, а в лучшем случае находится на подбородке или под носом.

Мы как в середине плохого фильма про апокалипсис. А люди даже не замечают, не видят, что происходит. В общественном транспорте на меня в респираторе смотрят как на полную идиотку. Людей в масках стыдят, смеются над ними. «Вы просто зомби в масках», — говорят они. Все воюют, но против кого? Люди снова живут так яростно нормально, что понять почему — для меня очень трудно.