«Человек, с которым ты пообщался без маски, может умереть»: терапевт о том, к чему приведет безалаберность новосибирцев

В Новосибирске практически не осталось ограничений, которые вводили из-за коронавируса. Работают рестораны, кафе, фитнес-клубы, и кажется, что нормальная жизнь вернулась. Многие стали забывать, как правильно носить маску, или даже в принципе перестают их носить, полагая, что угроза миновала. При этом некоторые врачи не разделяют этого восторга и того энтузиазма, с которым снимаются ограничения. Терапевт Мария Пачковская каждый день по 100 раз напоминает своим пациентам, как носить маску, и в авторской колонке рассуждает, к чему в ближайшее время может привести безалаберность людей. Далее от первого лица.
Иногда мне кажется, что мир сошёл с ума. Просили же о малом — дайте немного времени учёным, чтобы изучить этот вирус, врачам, чтобы разгрузить больницы, дайте понять, как жить дальше, подготовить экономику. Поберегите слабых здоровьем, стариков, инвалидов... Умирают молодые. Умирают старики. Сейчас умирают. А люди усердно делают вид, что ничего особого не происходит. Живём, как было. Особенно сейчас. Ограничения снимаются — открылись рестораны, ТЦ, фитнес-залы, а люди перестали носить маски, как положено.
Когда ввели обязательное ношение маски, то большинство пациентов ко мне на приём стали приходить в них и даже в правильно надетых, а кто-то и вовсе в респираторах. Сейчас — это просто беда. Теперь у большинства маска просто висит на одном ухе, а в лучшем случае находится на подбородке или под носом.
Мы как в середине плохого фильма про апокалипсис. А люди даже не замечают, не видят, что происходит. В общественном транспорте на меня в респираторе смотрят как на полную идиотку. Людей в масках стыдят, смеются над ними. «Вы просто зомби в масках», — говорят они. Все воюют, но против кого? Люди снова живут так яростно нормально, что понять почему — для меня очень трудно.
В один день я даже посчитала — 98 раз я попросила своих пациентов поправить маску на лице. Примерно 90 человек я приняла, и некоторым хватало напоминания ровно на две секунды. Пациент что-то хочет мне сказать, стягивает маску, говорит и надевает её назад. Или хочет прокашляться, снимает её, а после надевает назад. А у меня потом генеральная уборка в кабинете.
Никакой коллективной ответственности не осталось даже в зачатке. Люди свято убеждены, что маска не только не нужна, но что она ещё и вредна для здоровья.
Недавно пациентка мне сказала, что в маске у неё скапливается углекислый газ. Она говорила абсолютно серьезно: «Маска вредит человеку, потому что когда выдыхаешь в неё — потом вдыхаешь назад свой же углекислый газ». Рассуждения на уровне плоской земли, подкреплённые «экспертами» с YouTube, встречаются очень часто. Если что-то проходит через маску в нос — то точно так же спокойно из неё выходит. Это же законы физики. После того, как я об этом сказала, она написала ещё и жалобу на меня главврачу. Обвинила меня в пропаганде ковида и превышении полномочий, когда я ей попыталась объяснить, для чего нужна маска, и что я, вообще-то, имею право без маски не принимать.
«Статьи в интернете непонятно от кого стали людям ближе и убедительнее, чем мнение врачей»
Пациенты очень сильно верят в теории заговора. Что это всё придумано, что коронавирус искусственный. На самом деле коронавирусы были с нами всегда, как и любые организмы, они развиваются и мутируют. Этот оказался достаточно агрессивным. Неважно, откуда он и какой — в условиях пандемии это не особо важно, откуда он пришёл. Но людям почему-то это крайне важно. Они говорят, что это всё придумано. Государство врёт, статистика врёт. Я не знаю, насколько официальные данные объективны. Но я вижу, что происходит вокруг, в семьях моих знакомых, коллег. А люди слушают, что в интернете сказал непонятно кто.
Да, маску нужно носить два часа, как положено, а потом менять. А не так, как другой мой пациент — достал её из заднего кармана такую, что лучше бы он её вообще не надевал. Маска была явно ношеная не первый месяц. Конечно, если носить такие маски, то ничего хорошего не будет. Она соберёт на себя бактерии и вирусы, всю грязь, которая летает вокруг. Тогда и вред может быть.
Люди не понимают, для чего нужна маска. А нужна она в первую очередь для того, чтобы обезопасить окружающих людей. А у нас народ думает, что если лично его маска не защищает, то думать про людей вокруг и не нужно. Люди не задумываются, что они могут быть носителями вируса или у них инкубационный период заболевания. А человек, на которого ты покашлял или пообщался без маски, может умереть от этого. Как можно рисковать другими людьми? Как потом жить с этим? Осознавая, что кто-то мог пострадать от того, что ты не надел маску.
Если ты хочешь обезопасить и себя — покупай респиратор. Я объездила весь город в своё время, чтобы найти семье респираторы третьего класса защиты. Я в них работаю. Для меня это необсуждаемый вопрос. Если я хочу защиты — покупаю респиратор. Причём без клапана выдоха, чтобы защитить и окружающих.
И даже во врачебной среде есть люди, которые считают, что мы все должны поскорее всем этим переболеть. И не важно, что больницы могут быть забиты, врачи перегружены, вакцина толком не изучена.
Старшее поколение более-менее дисциплинировано, но молодежь сейчас пускается во все тяжкие. Может, они считают, что вечные или бессмертные?
А я как человек, переболевший коронавирусом в конце мая, могу сказать, что это достаточно калечащее заболевание. И после него у меня появились серьезные проблемы со здоровьем. Хотя болела я неделю — восстанавливаюсь уже три месяца. А у меня не было ни пневмонии на КТ, ни тяжелой одышки.
Я думаю, что такая безалаберность приведет нас к ещё большим потерям, и мы в итоге все опять сядем на карантин. Как только дети выйдут в школы, детские сады. Выпустят всех и везде. И под ОРВИ скосить не получится, потому что заболеваемость будет большая. Поэтому хочу попросить людей, чтобы они думали не только о себе. Умирают и молодые, и сильные. Ковид — это лотерея. Неужели вам хочется носить камень вины всю жизнь? Просто потому, что вам в маске неудобно.
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