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Старое дерево упало и повредило две «Тойоты», припаркованные во дворе жилого дома в Ленинском районе

Теперь оба автомобиля нуждаются в ремонте

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Обе машины теперь нуждаются в ремонте

Обе машины теперь нуждаются в ремонте

Утром в понедельник, 24 августа, в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на два припаркованных у жилого дома автомобиля и повредило их. О происшествии рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошло около шести часов утра во дворе дома №14 на улице Вертковской. По словам очевидцев, раздался страшный грохот. Как оказалось, старое дерево рухнуло на заднюю часть Toyota Corona Premio, после чего отскочило в другой припаркованный рядом автомобиль точной такой же марки.

При падении дерева никто не пострадал, но упавший ствол полностью перегородил проезд между домами.

Видео поделился житель дома, во дворе которого и упало дерево

Подобный случай произошел в Новосибирске в конце мая этого года: на «Тойоту Камри» рядом с домом на улице Бетонной упало дерево — оно смяло крышу автомобиля. Местные жители уже четыре года просили, чтобы дерево спилили.

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