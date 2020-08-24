Старое дерево упало и повредило две «Тойоты», припаркованные во дворе жилого дома в Ленинском районе

Утром в понедельник, 24 августа, в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на два припаркованных у жилого дома автомобиля и повредило их. О происшествии рассказали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».



Инцидент произошло около шести часов утра во дворе дома №14 на улице Вертковской. По словам очевидцев, раздался страшный грохот. Как оказалось, старое дерево рухнуло на заднюю часть Toyota Corona Premio, после чего отскочило в другой припаркованный рядом автомобиль точной такой же марки.

