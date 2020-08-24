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Лукашенко вышел с автоматом и в бронежилете: как прошел пятнадцатый день протестов в Белоруссии

В Минске заявили, что митингующие пошли на «штурм» Дворца независимости

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Лукашенко облетел протестующий Минск в вертолете, вышел и перезарядил автомат

Лукашенко облетел протестующий Минск в вертолете, вышел и перезарядил автомат

23 августа в Белоруссии продолжились протесты. 15-й день несогласные с результатами президентских выборов и выступающие против насилия силовиков выходят в центр городов по всей стране. По оценке государственных белорусских СМИ и Russia Today, в протестах участвовали около 20 тысяч человек. Независимые медиа сообщают, что только в Миске в воскресенье собралось от 150 до 250 тысяч человек. В столице вновь начались проблемы с интернетом.

Протестующие собрались на площади Независимости, а затем двинулись к стеле «Минск — город-герой», которая находится недалеко от резиденции Лукашенко.

Белоруссия протестует 15-й день

Белоруссия протестует 15-й день

Стелу окружили военные за колючей проволокой. У самого Дворца независимости стояло оцепление из сотрудников МВД и спецтехники. Вечером рядом с резиденцией сел вертолет Лукашенко.

Он прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом. Лукашенко назвал участников акций крысами, которые «разбежались». Его 15-летний сын Николай также был вооружен, он шел в бронированной разгрузке и каске.

«Ребята, спасибо вам! Мы с ними разберемся!»: Лукашенко с автоматом на проспекте

Лукашенко во Дворце независимости провел экстренное совещание со своим сыном Николаем и пресс-секретарем.

СЮЖЕТ

Протесты в Белоруссии Протесты в Белоруссии


В этот момент в Минске начались проблемы с интернетом. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет в стране пропадает из-за внешних причин. Вот что в воскресенье об отключениях говорил оператор A1:

— Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности ограничена пропускная способность мобильной сети 3G на территории некоторых районов Минска, — сообщил A1. — При этом может наблюдаться ухудшение качества сервиса передачи данных. О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно. Приносим извинения и надеемся на скорое восстановление обслуживания.

А цент Минска оцепили.


Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он весь день провел в штабе. А митингующие пытались пойти на штурм.

— Лукашенко работал во Дворце независимости, был в ситуационном штабе. Когда так называемые митингующие приблизились к дворцу и пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, — сообщили в пресс-службе Лукашенко. — Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении.

Митинги прошли по всей Белоруссии и в других странах у зданий белорусских дипмиссий. В Москве у посольства республики Беларусь, по данным ОВД-Инфо, задержали 11 человек.

Протесты продолжаются 15-й день. 9 августа по официальным данным, Лукашенко победил оппозиционного лидера Светлану Тихановскую 80% — 10%. Беларусы, обвинившие Лукашенко в фальсификации результатов, вышли на улицы и встретили ворруженное сопротивление. Тысячи человек были задержаны.

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БелоруссияАлександр Лукашенкопротесты в Белоруссии
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