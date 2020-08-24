Лукашенко вышел с автоматом и в бронежилете: как прошел пятнадцатый день протестов в Белоруссии

23 августа в Белоруссии продолжились протесты. 15-й день несогласные с результатами президентских выборов и выступающие против насилия силовиков выходят в центр городов по всей стране. По оценке государственных белорусских СМИ и Russia Today, в протестах участвовали около 20 тысяч человек. Независимые медиа сообщают, что только в Миске в воскресенье собралось от 150 до 250 тысяч человек. В столице вновь начались проблемы с интернетом.



Протестующие собрались на площади Независимости, а затем двинулись к стеле «Минск — город-герой», которая находится недалеко от резиденции Лукашенко.