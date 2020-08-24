Алексей Навальный выживет, но будет долго недееспособен

Об этом немецкому таблоиду BILD заявил Яка Бизель, основатель организации Cinema fоr Peace, которая организовала транспортировку политика в немецкую клинику.

По словам Бизеля, причина состояния Навального отравление — ядом, а не гипоглекимическая кома, о которой говорили омские врачи.

— Навальный выживет после отравления, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев, — сказал основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль.



Омские врачи нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. 22 августа утром Алексея Навального перевезли из омской БСМП-1 в берлинскую клинику «Шарите».

