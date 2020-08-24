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Алексей Навальный выживет, но будет долго недееспособен

Об этом заявил глава НКО, которая перевезла политика в немецкую клинику

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22 августа Навального транспортировали в Германию

22 августа Навального транспортировали в Германию

Об этом немецкому таблоиду BILD заявил Яка Бизель, основатель организации Cinema fоr Peace, которая организовала транспортировку политика в немецкую клинику.

По словам Бизеля, причина состояния Навального отравление — ядом, а не гипоглекимическая кома, о которой говорили омские врачи.

— Навальный выживет после отравления, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев, — сказал основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль.

Омские врачи нашли в анализах политика алкоголь и кофеин. 22 августа утром Алексея Навального перевезли из омской БСМП-1 в берлинскую клинику «Шарите».

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Алексей Навальныйотравление Навального
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