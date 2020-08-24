На парковке ЖК «Европейский берег» сгорело авто — пострадала и рядом припаркованная машина

В Новосибирске возгорание автомобилей происходит периодически. 9 августа во дворе многоэтажки на Родниках загорелся «Лексус». Посмотрите, что от него осталось. В феврале 2020 года во дворе на Горском сгорели Hyundai и Mercedes-Benz.

