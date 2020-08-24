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На парковке ЖК «Европейский берег» сгорело авто — пострадала и рядом припаркованная машина

В причинах возгорания разбирается полиция

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Не все водители успели переставить свои машины подальше

Не все водители успели переставить свои машины подальше

В районе полуночи понедельника, 24 августа, в Октябрьском районе на территории ЖК «Европейский берег» на Большевистской улице, 112 загорелся автомобиль. Жители снимали на видео из окон весь процесс, вплоть до ликвидации пожара.

Седан сгорел практически полностью

По словам очевидцев, седан сгорел практически полностью, также пламя задело стоявший рядом Renault Logan.

Жители ЖК «Европейский берег» снимали происходящее из окон

В службе «112» корреспонденту НГС подтвердили информацию о возгорании, уточнив, что сведений о пострадавших не поступало.

Горящий автомобиль тушили спасатели

На момент публикации новости в МЧС произошедшее не прокомментировали.

В Новосибирске возгорание автомобилей происходит периодически. 9 августа во дворе многоэтажки на Родниках загорелся «Лексус». Посмотрите, что от него осталось. В феврале 2020 года во дворе на Горском сгорели Hyundai и Mercedes-Benz.

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пожаргорящее авто
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