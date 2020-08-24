На Димитровском мосту сразу четыре автомобиля пробили колёса

Вечером в воскресенье, 23 августа, при движении по Димитровскому мосту в сторону левого берега сразу четыре автомобиля пробили колёса из-за ям. Об этом сообщают сами пострадавшие.
Водители вынуждены менять шины самостоятельно или ждать помощи.
То, что ямы на Димитровском мосту действительно есть, подтверждают очевидцы.
— Там есть большая яма в правой полосе, где въезд на мост. Я в неё влетала недавно, обошлось, — рассказывает автомобилистка Мария.
Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли ремонт дорожного полотна на Димитровском мосту.
Аналогичный эпизод, в котором также пострадали четыре автомобиля, произошёл 13 августа у Коммунального моста. Тогда это случилось из-за трамвайных путей. А 20 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев минивэн провалился в огромную яму, оставленную дорожниками.