На Димитровском мосту сразу четыре автомобиля пробили колёса

То, что ямы на Димитровском мосту действительно есть, подтверждают очевидцы.

— Там есть большая яма в правой полосе, где въезд на мост. Я в неё влетала недавно, обошлось, — рассказывает автомобилистка Мария.

Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируется ли ремонт дорожного полотна на Димитровском мосту.