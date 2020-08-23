В Ленинском районе перевернулось такси — водитель был сильно пьян

Вечером в воскресенье, 23 августа, на улице Титова в Ленинском районе автомобиль такси Uber попал в серьёзное ДТП. Как сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска, изначально такси подрезал «КАМаз», из-за чего легковушка с переворотами улетела на трамвайные пути. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель находился в состоянии «сильнейшего опьянения».
В автомобиле также находилась девушка, которую госпитализировали. Медики скорой помощи подозревают у неё перелом позвоночника.
На новосибирских дорогах нередко происходят ДТП с пострадавшими. Так, в Новосибирске до сих пор ищут байкера, сбившего семилетнюю девочку. Малышка потеряла зуб и получила ушибы.
Также жительница Новосибирска рассказала НГС, как не могла принять себя в течение восьми лет после аварии, из-за которой потеряла ногу, но сумела преодолеть свой многолетний страх и предубеждения общества. Теперь она вдохновляет других.