В Ленинском районе перевернулось такси — водитель был сильно пьян

Вечером в воскресенье, 23 августа, на улице Титова в Ленинском районе автомобиль такси Uber попал в серьёзное ДТП. Как сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска, изначально такси подрезал «КАМаз», из-за чего легковушка с переворотами улетела на трамвайные пути. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель находился в состоянии «сильнейшего опьянения».



В автомобиле также находилась девушка, которую госпитализировали. Медики скорой помощи подозревают у неё перелом позвоночника.