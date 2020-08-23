Когда прекратятся дожди: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Следующая неделя в Новосибирске продолжит тенденцию минувшей и также пройдёт в сопровождении дождей, хотя и менее обильных. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Фобос», Gismeteo и «Яндекс.Погоды».

Время от времени, судя по прогнозам, облака будут рассеиваться, а ветер будет дуть от слабого до умеренного. В середине недели похолодает, а к выходным опять слегка потеплеет — температурный фон на протяжении всей недели будет колебаться несущественно.