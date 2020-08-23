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Когда прекратятся дожди: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

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Следующая неделя в Новосибирске будет снова дождливой

Следующая неделя в Новосибирске будет снова дождливой

Следующая неделя в Новосибирске продолжит тенденцию минувшей и также пройдёт в сопровождении дождей, хотя и менее обильных. Какой будет погода — смотрим данные сервисов «Фобос», Gismeteo и «Яндекс.Погоды».

Время от времени, судя по прогнозам, облака будут рассеиваться, а ветер будет дуть от слабого до умеренного. В середине недели похолодает, а к выходным опять слегка потеплеет — температурный фон на протяжении всей недели будет колебаться несущественно.

По информации сайта Gismeteo, с начала недели начнет плавно холодать. В среду, 26 августа, температурный максимум составит только +19, но с пятницы температура воздуха будет постепенно расти, достигнув в выходные +21... +22 градусов.

Аналогичный прогноз дают синоптики сервиса «Яндекс.Погода».

Ночные температуры всю неделю будут колебаться на уровне +14... +16 градусов.

В конце предыдущей недели погода в Новосибирске была особенно щедра на осадки. В субботу, 22 августа, ливень превратил улицы города в реки. В частности, так произошло с Фабричной улицей. Автомобили по ней буквально плыли.

18 августа недалеко от Новосибирска выпал град. 19 августа мегаполис буквально утонул после ливня.

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