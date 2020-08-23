В Новосибирске из окна 5-го этажа бизнес-центра выпал мужчина

В Новосибирске под окнами бизнес-центра «Меридиан» на улице Семьи Шамшиных вчера, 22 августа, рано утром обнаружили труп 42-летнего мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску уточнили, что тело было обнаружено в 5 утра, а все материалы были переданы в Следственный комитет.



— Было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.