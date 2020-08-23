В Новосибирске из окна 5-го этажа бизнес-центра выпал мужчина

В Новосибирске под окнами бизнес-центра «Меридиан» на улице Семьи Шамшиных вчера, 22 августа, рано утром обнаружили труп 42-летнего мужчины.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску уточнили, что тело было обнаружено в 5 утра, а все материалы были переданы в Следственный комитет.
— Было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По информации источника НГС, мужчина выпал с 5-го этажа — он был в состоянии алкогольного опьянения.
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В прошлое воскресенье, в ночь с 15 на 16 августа, из дома на улице Беловежской, 4/1 выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.