Бензовоз перекрыл трассу в Новосибирской области: цистерну оторвало от тягача

В Убинском районе Новосибирской области сегодня днём, 23 августа, на трассе Р-254 перевернулся бензовоз — у него оторвало цистерну, которая в итоге перекрыла всю дорогу. Тягач вылетел в кювет.

Теперь водителям приходится объезжать место ДТП по грунтовке, а на одной из сторон уже собралась длинная очередь из фур. В службе 112 корреспонденту НГС рассказали, что авария произошла около 14:00, но подробностями ДТП они не располагают.

По словам очевидцев из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель не справился с управлением на мокрой дороге — в аварии никто из людей не пострадал.