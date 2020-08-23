Бензовоз перекрыл трассу в Новосибирской области: цистерну оторвало от тягача

В Убинском районе Новосибирской области сегодня днём, 23 августа, на трассе Р-254 перевернулся бензовоз — у него оторвало цистерну, которая в итоге перекрыла всю дорогу. Тягач вылетел в кювет.
Теперь водителям приходится объезжать место ДТП по грунтовке, а на одной из сторон уже собралась длинная очередь из фур. В службе 112 корреспонденту НГС рассказали, что авария произошла около 14:00, но подробностями ДТП они не располагают.
По словам очевидцев из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель не справился с управлением на мокрой дороге — в аварии никто из людей не пострадал.
В областном ГИБДД пообещали уточнить информацию чуть позже.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, вы — водитель тягача или у вас есть фото или видео, свяжитесь с редакцией по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00 или по почте news@ngs.ru.
В воскресенье, 16 августа, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На следующий день выяснилось, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.