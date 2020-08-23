23 августа воскресенье
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 74.10
eur 87.73

Все новости

Все новости

Жители Чемской задыхаются от едкой вони — объясняем, откуда она появилась

Недалеко от жилых домов сносят гаражи и убирают мусор

198
3Обсудить

Поделиться

Сжигать мусор начали более трёх часов назад

Сжигать мусор начали более трёх часов назад

В воскресенье, 23 августа, около полудня жители улицы Чемской почувствовали резкую вонь — они не могут открыть окна уже несколько часов.

Одна из местных жительниц обнаружила, что недалеко от одного из домов работники сжигают мусор из гаражей.

— Они убирают гаражи. Оставшиеся горы мусора уже несколько часов сжигают. Сжигают всё подряд: покрышки, пластик, деревья. Валит черный дым, стоит вонь, пепел долетает до окон жилого дома, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Звонила в пожарную, в полицию, по телефону 51 — результат нулевой.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что выезжали на место, но возгорания не обнаружили. По словам местных жителей, вонь стоит до сих пор, сняли видео.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто убирал гаражи и почему сжигался мусор.

В начале августа жители Хилокской мучились от гари из-за пожара на свалке. Его заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсвалка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!