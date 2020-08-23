Жители Чемской задыхаются от едкой вони — объясняем, откуда она появилась

В воскресенье, 23 августа, около полудня жители улицы Чемской почувствовали резкую вонь — они не могут открыть окна уже несколько часов.

Одна из местных жительниц обнаружила, что недалеко от одного из домов работники сжигают мусор из гаражей.

— Они убирают гаражи. Оставшиеся горы мусора уже несколько часов сжигают. Сжигают всё подряд: покрышки, пластик, деревья. Валит черный дым, стоит вонь, пепел долетает до окон жилого дома, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Звонила в пожарную, в полицию, по телефону 51 — результат нулевой.