Жители Чемской задыхаются от едкой вони — объясняем, откуда она появилась

В воскресенье, 23 августа, около полудня жители улицы Чемской почувствовали резкую вонь — они не могут открыть окна уже несколько часов.
Одна из местных жительниц обнаружила, что недалеко от одного из домов работники сжигают мусор из гаражей.
— Они убирают гаражи. Оставшиеся горы мусора уже несколько часов сжигают. Сжигают всё подряд: покрышки, пластик, деревья. Валит черный дым, стоит вонь, пепел долетает до окон жилого дома, — рассказала корреспонденту НГС читательница. — Звонила в пожарную, в полицию, по телефону 51 — результат нулевой.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что выезжали на место, но возгорания не обнаружили. По словам местных жителей, вонь стоит до сих пор, сняли видео.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто убирал гаражи и почему сжигался мусор.
В начале августа жители Хилокской мучились от гари из-за пожара на свалке. Его заметили ночью 5 августа. Открытый огонь потушили тогда же, но спустя несколько часов пламя разгорелось с новой силой. Дым от тлеющего мусора затянул трассу и добрался до Советского района и Бердска, а уровень загрязнения воздуха серьёзно повысился. Новосибирский фотограф запечатлел эту дымовую завесу, накрывшую левобережье, с высоты — кадры впечатлили многих.