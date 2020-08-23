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В Новосибирске «Порше» залетел на крыльцо фитнес-центра

Автоинспекторы на месте происшествия не нашли ни его водителя, ни владельца

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Автомобиль был сильно разбит

Автомобиль был сильно разбит

В Новосибирске рано утром сегодня, 23 августа, на крыльце здания по улице Советская, 64 жители обнаружили разбитый «Порше». Но автоинспекторы владельца машины не обнаружили.

— Экипаж на месте ДТП не обнаружил ни хозяина, ни пассажиров автомобиля. Только был перевернутый автомобиль, пожарные и скорая помощь, — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

По словам очевидцев, чуть позже машину увез эвакуатор.

В воскресенье вечером, 19 июля, в Кировском районе Новосибирска автомобиль KIA Ceed врезался в столб. Авария произошла на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко.

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ДТП
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