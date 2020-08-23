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Новосибирский блогер высыпал соду в 10 тысяч литров кока-колы — показываем, что из этого получилось

К эксперименту он готовился 4 года

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Ролик уже собрал более 5 миллионов просмотров

Ролик уже собрал более 5 миллионов просмотров

Известный новосибирский блогер Максим Монахов (Mamix) провёл новый эксперимент — он добавил в 10 тысяч литров кока-колы соду и снял на видео огромный фонтан. Сейчас его ролик на Youtube уже набрал более 5 миллионов просмотров.

— В общей сложности на сегодняшний ролик я потрачу более 700 тысяч рублей, — рассказал автор в видео. — Как никак это легендарный ролик, история которого началась более 4 лет назад.

Только на колу он потратил 446,5 тысячи рублей.

Вместо ментоса блогер решил использовать соду. По его словам, она реагирует намного лучше и стоит дешевле. Также для эксперимента понадобился уксус и огромная бочка, которую экспериментаторы купили в металлоломе.

Видео: Mamix

Особо аккуратно команда блогера устанавливала сосуд с содой. Трос порвался, поэтому пришлось срочно искать другой. Эксперимент оказался на грани срыва, но в итоге всё прошло хорошо. Из бочки ударил огромный фонтан, в котором искупались участники команды.

В июне прошлого года Максим Монахов приехал со своей командой в Кировский район Новосибирска снимать видео про то, сколько металлолома можно выловить в реке с помощью мощного магнита.

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эксперименткока-колаMamix
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