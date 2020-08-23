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В Новосибирске бобёр при строительстве плотины угодил в капкан — из западни его вызволяли спасатели

Животное заметили полицейские

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Спасатели аккуратно освободили лапу животного. Бобёр после этого убежал в лес

Спасатели аккуратно освободили лапу животного. Бобёр после этого убежал в лес

В Новосибирске вчера вечером, 22 августа, на реке Зырянка в Советском районе помощь спасателей понадобилась бобру. Животное попало в капкан и не могло освободиться. Его заметили полицейские.

— В 17:11 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от сотрудников полиции, что в Советском районе города, рядом с ул. Золотодолинская, на реке Зырянка был замечен попавший в капкан бобёр, который строил плотину в этом месте реки, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели аккуратно освободили лапу животного, после чего бобёр убежал в лес.

В середине марта помощь спасателей понадобилась лошади — животное застряло в прутьях забора в конном клубе в Советском районе.

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