В Новосибирске на Курчатова загорелись бани

В Новосибирске на улице Курчатова загорелись бани.
— Наверное, это было часа 1,5–2 назад. Из парилки повалил дым, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
По словам очевидца, на месте были замечены, как минимум четыре пожарных расчёта, а среди людей нет пострадавших. Возгорание также снял читатель НГС Дмитрий.
В ГУ МЧС по Новосибирской области на момент публикации новости не прокомментировали происшествие.
Вечером в пятницу, 7 августа, в микрорайоне Пашино загорелся кирпичный гараж. Пожарным пришлось эвакуировать автомобиль из соседнего гаража из-за угрозы распространения огня.