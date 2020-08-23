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В Новосибирске на Курчатова загорелись бани

По словам очевидцев, загорелась парилка

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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

В Новосибирске на улице Курчатова загорелись бани.

— Наверное, это было часа 1,5–2 назад. Из парилки повалил дым, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

По словам очевидца, на месте были замечены, как минимум четыре пожарных расчёта, а среди людей нет пострадавших. Возгорание также снял читатель НГС Дмитрий.

В ГУ МЧС по Новосибирской области на момент публикации новости не прокомментировали происшествие.

Вечером в пятницу, 7 августа, в микрорайоне Пашино загорелся кирпичный гараж. Пожарным пришлось эвакуировать автомобиль из соседнего гаража из-за угрозы распространения огня.

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баняпожар
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