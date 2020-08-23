В Новосибирске на Курчатова загорелись бани

В Новосибирске на улице Курчатова загорелись бани.

— Наверное, это было часа 1,5–2 назад. Из парилки повалил дым, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

По словам очевидца, на месте были замечены, как минимум четыре пожарных расчёта, а среди людей нет пострадавших. Возгорание также снял читатель НГС Дмитрий.