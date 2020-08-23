Оперштаб отчитался о 50 новых случаях ковида и одной смерти в НСО

В Новосибирской области коронавирусом заразились 50 человек, ещё один пациент скончался, сообщили в оперштабе.

— По данным оперативного штаба на утро 23 августа, в регионе выявили 10 978 случаев COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 665 детей. 9676 человек выписаны с выздоровлением (+42 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.



Скончался один пациент: мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек.



В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.



Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1043.



В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

