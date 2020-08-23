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Оперштаб отчитался о 50 новых случаях ковида и одной смерти в НСО

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек

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Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек

Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек

В Новосибирской области коронавирусом заразились 50 человек, ещё один пациент скончался, сообщили в оперштабе.

— По данным оперативного штаба на утро 23 августа, в регионе выявили 10 978 случаев COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 665 детей. 9676 человек выписаны с выздоровлением (+42 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.


Скончался один пациент: мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1043.

В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

На прошлой неделе стало известно, что Росавиация снимает ряд ограничений, которые были наложены из-за коронавируса — ведомство разрешило полеты за рубеж ещё из трех российских городов. Это Казань, Калининград и Новосибирск.

В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь и операции. Постепенно будут возвращены в работу отделения и больницы, которые отдали под коронавирусных больных.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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