Российский боксер Александр Поветкин отстоял титул временного чемпиона мира в бою с Диллианом Уайтом

За всю карьеру Поветкин проиграл всего 2 раза, на счету 40-летнего российского боксера 36 побед (из них 25 — нокаутом). С 2011 по 2013 год он владел поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), но лишился его после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей.

В 2018 году Поветкин проиграл бой с британцем Энтони Джошуа. За последние два года боксер выиграл у британца Хьюи Фьюри и завершил ничьей поединок с американцем Майклом Хантером.

В прошедшем поединке 32-летний Уайт лишился титула временного чемпиона мира WBC, который он получил в июне прошлого года. В активе британца 27 побед и два поражения. Поветкин, победив Уайта, прервал его серию из 11 побед.



Победитель боя становится обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.