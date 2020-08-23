«Нашли повешенным в лесу»: в Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего без вести во время протестов

СЮЖЕТ Протесты в Белоруссии

Корреспондентам удалось связаться с женой Никиты Еленой, которая все эти дни искала мужа по больницам и изоляторам. Она говорит, что не владеет информацией об участии ее мужа в митингах.

— Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет, — рассказала она. — Он 12-го августа перестал выходить на связь — и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным.

Есть ли на теле мужа какие-то травмы и следы избиения, Елена тоже не знает. При этом в телеграм-канале издания «Наша Нива» сообщается, что по неподтвержденной информации, на теле Кривцова были следы побоев.

— Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем всё узнавать, — говорит жена погибшего мужчины. — Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого.

9 августа на выборах президента, по данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы и не прекращают протесты по сей день. Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Белоруссии.

