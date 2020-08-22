«Не признают обманутыми»: дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет в центре города

В субботу, 22 августа, в центре Новосибирска обманутые дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет. Они требуют, чтобы власти наконец обратили внимание на их проблему и посодействовали её решению.

— Люди покупали жилье в ЖК «Покровский». В качестве застройщиков, генподрядчиков выступили ООО «СМУ № 9» и ООО «Рик». Уже три года как минимум жилье должно быть сдано. Многие проживают в ипотеках, съемных квартирах и вынуждены уже выходить на улицы, потому что несколько раз были встречи в мэрии — пытались урегулировать этот конфликт, — но ничего не сдвигается с места. Всё время идут отписки, ссылки на некие законы, ссылки на то, что всё вроде происходит, есть некие графики, обязательства, но, к сожалению, мы как дольщики понимаем, что эти обязательства не выполняются. Поэтому мы решили организовать серию одиночных пикетов. Её организацию на себя взял я. В Новосибирске проблема обманутых дольщиков довольно популярная, поэтому мы планируем с ними связаться и продолжить эту историю уже не как один ЖК «Покровский», а всеми обманутыми дольщиками, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Радаев, один из дольщиков, кандидат в депутаты горсовета.