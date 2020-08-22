«Не признают обманутыми»: дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет в центре города

В субботу, 22 августа, в центре Новосибирска обманутые дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет. Они требуют, чтобы власти наконец обратили внимание на их проблему и посодействовали её решению.
— Люди покупали жилье в ЖК «Покровский». В качестве застройщиков, генподрядчиков выступили ООО «СМУ № 9» и ООО «Рик». Уже три года как минимум жилье должно быть сдано. Многие проживают в ипотеках, съемных квартирах и вынуждены уже выходить на улицы, потому что несколько раз были встречи в мэрии — пытались урегулировать этот конфликт, — но ничего не сдвигается с места. Всё время идут отписки, ссылки на некие законы, ссылки на то, что всё вроде происходит, есть некие графики, обязательства, но, к сожалению, мы как дольщики понимаем, что эти обязательства не выполняются. Поэтому мы решили организовать серию одиночных пикетов. Её организацию на себя взял я. В Новосибирске проблема обманутых дольщиков довольно популярная, поэтому мы планируем с ними связаться и продолжить эту историю уже не как один ЖК «Покровский», а всеми обманутыми дольщиками, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Радаев, один из дольщиков, кандидат в депутаты горсовета.
Новосибирец также отметил, что их дом до сих пор не включили в долгострои, а дольщиков не признают обманутыми — по этой причине они не могут рассчитывать на господдержку. Мужчина уточнил, что изначально дом обещали сдать в первом квартале 2017 года.
— Неоднократно писали письма по всем уровням, но пока тишина. Сейчас стройка остановилась на таком этапе: не запущена канализационная система. Уже несколько месяцев они кормят нас завтраками, мол, сейчас-сейчас, найдем миллион, чтобы что-то запустить. Лифты не запущены, не доделано фасадное остекление, балконы не доделаны, где-то не доделаны фасады. Это мы говорим только про первую очередь, дальше — там вообще конь не валялся. Дворовые территории не готовы, парковки никакие. На стройке никого нет. Один мужчина у нас живет рядом, он смотрит и рассказывает, как там кран просто на месте крутится, совершает имитацию каких-то движений, но ничего не перемещает, — добавил он.
По словам Андрея Радаева, на пикеты сегодня вышли более 30 человек — они стояли вдоль Красного проспекта, с двух сторон, неподалёку от площади Ленина.
— Полицию мы не предупреждали, потому что это была серия одиночных пикетов. Мы проводили её с соблюдением всех необходимых требований: маски, перчатки. С собой взяли паспорта. Полиция проверяла пикетчиков — они подходили, фотографировали, по всей видимости, будут устанавливать личности. Задержаний не было. Мы стояли на установленной друг от друга дистанции. Выходили из мэрии, спрашивали, почему мы тут стоим. У нас есть четкое желание повторить эту акцию на следующей неделе, — пояснил Андрей.
На данный момент официальный сайт ЖК «Покровский» закрыт на техническое обслуживание.
В мае дольщики «Новомарусино» в знак протеста заселились в недостроенные квартиры и сняли это на видео, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Позднее власти прокомментировали эту ситуацию.