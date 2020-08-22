Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия. Это БелАЗ, МАЗ и другие заводы

Сегодня Александр Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников в Гродно. Он поручил с понедельника закрыть бастующие предприятия по всей Белоруссии. А «потом разберемся, кого пригласить туда на работу».
Отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов требуют работники ведущих заводов Белоруссии — Белорусского (БелАЗ) и Минского (МАЗ) автомобильных заводов. А также других крупных предприятий: «Интеграла», «Керамина», «Терразита», «Белкарда» и «Гродно Азота». Фото и видео с акций протеста публиковали сотрудники Белорусского металлургического завода, мебельной фабрики ЗОВ в Гродно, Белорусской АЭС, «Гроднопромстроя», филиала «Минских кабельных сетей» и других предприятий, в том числе на частях Белорусской железной дороги.
Вот видео, на котором тысячи рабочих БелАЗа кричат Лукашенко: «Уходи»:
СЮЖЕТ
Также Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей. Тысячи человек, в том числе прохожих, задерживали и избивали. Лукашенко заявил, что 60% кадров, показывающих синяки после избиений ОМОНа, — постановочные.
9 августа на выборах президента, по данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,01% победил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы и не прекращают протесты по сей день. Евросоюз отказался признавать результаты выборов в Белоруссии.