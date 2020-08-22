После акции в поддержку Фургала в Новосибирске задержали активистку — у отдела полиции собрался пикет

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске полиция задержала участницу акции поддержки Сергея Фургала Яну Дробноход, когда та садилась в трамвай возле Оперного театра. Женщину увезли в отдел полиции «Центральный», к зданию отправились и другие участники акции.
— Яну увезли в ИВС до суда, вменяют хулиганство, и под вопросом остаётся оскорбление полиции/власти. Ясности нет, но, судя по всему, её задержали за слова, сказанные от души, — сообщил корреспонденту НГС очевидец задержания и участник акции Алексей Хохлов.
Задержание активистки попало на видео
Из отдела полиции Яна Дробноход отправила сообщение участникам акции: «Всё, меня закрывают до понедельника».
По словам Алексея Хохлова, у задержанной трое детей, двое из них — несовершеннолетние.
В настоящее время у отдела полиции собрался стихийный пикет, около 15 человек скандируют «Яны, выходи».
Активисты у здания полиции
Напомним, последний раз новосибирцы выходили в поддержку протестов в Хабаровске 15 августа, неделю назад. Тогда в акции поучаствовали около 50 человек, обошлось без задержаний.