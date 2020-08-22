После акции в поддержку Фургала в Новосибирске задержали активистку — у отдела полиции собрался пикет

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске полиция задержала участницу акции поддержки Сергея Фургала Яну Дробноход, когда та садилась в трамвай возле Оперного театра. Женщину увезли в отдел полиции «Центральный», к зданию отправились и другие участники акции.



— Яну увезли в ИВС до суда, вменяют хулиганство, и под вопросом остаётся оскорбление полиции/власти. Ясности нет, но, судя по всему, её задержали за слова, сказанные от души, — сообщил корреспонденту НГС очевидец задержания и участник акции Алексей Хохлов.

