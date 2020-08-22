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После акции в поддержку Фургала в Новосибирске задержали активистку — у отдела полиции собрался пикет

Задержанной вменяют оскорбление представителя власти

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Инцидент произошёл в центре Новосибирска около трёх часов назад

Инцидент произошёл в центре Новосибирска около трёх часов назад

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске полиция задержала участницу акции поддержки Сергея Фургала Яну Дробноход, когда та садилась в трамвай возле Оперного театра. Женщину увезли в отдел полиции «Центральный», к зданию отправились и другие участники акции.

— Яну увезли в ИВС до суда, вменяют хулиганство, и под вопросом остаётся оскорбление полиции/власти. Ясности нет, но, судя по всему, её задержали за слова, сказанные от души, — сообщил корреспонденту НГС очевидец задержания и участник акции Алексей Хохлов.

Задержание активистки попало на видео

Из отдела полиции Яна Дробноход отправила сообщение участникам акции: «Всё, меня закрывают до понедельника».

По словам Алексея Хохлова, у задержанной трое детей, двое из них — несовершеннолетние.

В настоящее время у отдела полиции собрался стихийный пикет, около 15 человек скандируют «Яны, выходи».

Активисты у здания полиции

Толпу протестующих у здания полиции сняли на видео прохожие

Напомним, последний раз новосибирцы выходили в поддержку протестов в Хабаровске 15 августа, неделю назад. Тогда в акции поучаствовали около 50 человек, обошлось без задержаний.

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