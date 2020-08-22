В Новосибирске освободили пенсионерку, которую насильно удерживал мужчина — он требовал властей и журналистов

Вчера, 21 августа, сотрудники полиции обезвредили 44-летнего мужчину, который насильно удерживал в магазине Кировского района пожилую женщину. Он приставил к её горлу предмет, похожий на осколок бутылки, и потребовал вызвать представителей власти и журналистов.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, новосибирец был ранее судим за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



— Нарядами роты патрульно-постовой службы полиции были перекрыты пути отхода злоумышленника. Сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, убеждая его отпустить женщину. В ходе разговора в удобный момент двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 9 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску — лейтенант полиции Дмитриев Андрей и майор полиции Джементаев Вадим, — применив приёмы борьбы, обезвредили злоумышленника, — говорится в сообщении пресс-службы.

