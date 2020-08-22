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В Новосибирске освободили пенсионерку, которую насильно удерживал мужчина — он требовал властей и журналистов

Инцидент произошёл в одном из магазинов Кировского района

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Мужчина захватил в заложники 63-летнюю пенсионерку

Мужчина захватил в заложники 63-летнюю пенсионерку

Вчера, 21 августа, сотрудники полиции обезвредили 44-летнего мужчину, который насильно удерживал в магазине Кировского района пожилую женщину. Он приставил к её горлу предмет, похожий на осколок бутылки, и потребовал вызвать представителей власти и журналистов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, новосибирец был ранее судим за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Нарядами роты патрульно-постовой службы полиции были перекрыты пути отхода злоумышленника. Сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, убеждая его отпустить женщину. В ходе разговора в удобный момент двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 9 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску — лейтенант полиции Дмитриев Андрей и майор полиции Джементаев Вадим, — применив приёмы борьбы, обезвредили злоумышленника, — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника» (ч. 2 ст. 206 УК РФ), ведётся расследование.

В начале марта полиция освободила продавщицу из магазина на улице Фадеева — её взял в заложники муж.

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заложникзахватполиция
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