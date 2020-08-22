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Руководители театров, музеев и ДК раскрыли доходы — один из них заработал в 2,5 раза больше, чем губернатор

Смотрим, что задекларировали руководители госучреждений, подведомственных Министерству культуры

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Директор «Красного факела» Александр Кулябин, директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский и директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина<br>

Директор «Красного факела» Александр Кулябин, директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский и директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина

В Новосибирской области о своих доходах и имуществе отчитались главы учреждений культуры — декларации подали руководители театров, Домов культуры, музеев, библиотек и училищ. Всего в декларации за 2019 год значатся 36 руководителей учреждений. Мы узнали, кто из них заработал больше других (и даже больше губернатора).

Самый большой доход за прошлый год задекларировал директор ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» Александр Киль — почти 15,5 миллиона рублей (а его супруга — 10,5 миллиона рублей). Для сравнения, глава Новосибирской области Андрей Травников отчитался о 6,05 миллиона рублей дохода. Список имущества Александра Киля пуст, зато его жена владеет четырьмя земельными участками общей площадью 4,6 тысячи квадратов, жилым домом, двумя гаражами и долей в квартире, а также двумя автомобилями — Lexus RX 350 и Peugeot 206.

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На втором месте — директор «Красного факела» Александр Кулябин с 6,3 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у него земельный участок (800 квадратов), жилой дом и баня, в совместной — квартира 164,7 квадрата. Его супруга владеет легковым автомобилем Toyota RAV4 и отчиталась о годовом доходе в размере 979 тысяч рублей.

Директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский заработал 5,4 миллиона рублей (его супруга — 867 тысяч рублей). У него — автомобиль «УАЗ-Патриот» и лодочный мотор Suzuki, а также квартира площадью 118 квадратов в совместном пользовании с супругой.

Новый руководитель новосибирской филармонии Александр Бочарников, который был представлен коллективу только на этой неделе, задекларировал 3,49 миллиона рублей. В списке имущества также значатся Toyota Corolla и две квартиры (одна в индивидуальной собственности, другая — в общей долевой).

Прежний руководитель новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин в этом списке тоже есть, у него новая должность — директор ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат». Он заработал 2,8 миллиона рублей (1,3 миллиона рублей — его супруга), в списке имущества — авто Hyundai Santa Fe (Mazda Familia у жены) и две квартиры 30 (общая совместная) и 56 (общая долевая собственность) квадратов.

На этом фоне скромными выглядят доходы Татьяны Людмилиной, которая вновь возглавила театр «Глобус» в начале августа. Она задекларировала доход в размере 773 тысяч рублей, а также отчиталась о следующем имуществе: автомобиль Hyundai, два земельных участка общей площадью более 1100 квадратов и квартира (82 кв. м).

Накануне Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров государственных вузов Новосибирска. Самым богатым ректором, как и в прошлом году, стал глава НГУ Михаил Федорук. За 2019 год он заработал 10 миллионов 790 тысяч рублей.

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