Руководители театров, музеев и ДК раскрыли доходы — один из них заработал в 2,5 раза больше, чем губернатор

На втором месте — директор «Красного факела» Александр Кулябин с 6,3 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у него земельный участок ( 800 квадратов ), жилой дом и баня, в совместной — квартира 164,7 квадрата . Его супруга владеет легковым автомобилем Toyota RAV4 и отчиталась о годовом доходе в размере 979 тысяч рублей.



Директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский заработал 5,4 миллиона рублей (его супруга — 867 тысяч рублей). У него — автомобиль «УАЗ-Патриот» и лодочный мотор Suzuki, а также квартира площадью 118 квадратов в совместном пользовании с супругой.



Новый руководитель новосибирской филармонии Александр Бочарников, который был представлен коллективу только на этой неделе, задекларировал 3,49 миллиона рублей. В списке имущества также значатся Toyota Corolla и две квартиры (одна в индивидуальной собственности, другая — в общей долевой).

