Руководители театров, музеев и ДК раскрыли доходы — один из них заработал в 2,5 раза больше, чем губернатор

В Новосибирской области о своих доходах и имуществе отчитались главы учреждений культуры — декларации подали руководители театров, Домов культуры, музеев, библиотек и училищ. Всего в декларации за 2019 год значатся 36 руководителей учреждений. Мы узнали, кто из них заработал больше других (и даже больше губернатора).
Самый большой доход за прошлый год задекларировал директор ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом» Александр Киль — почти
На втором месте — директор «Красного факела» Александр Кулябин с
Директор ДК имени Октябрьской революции Алексей Крыжановский заработал
Новый руководитель новосибирской филармонии Александр Бочарников, который был представлен коллективу только на этой неделе, задекларировал
Прежний руководитель новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин в этом списке тоже есть, у него новая должность — директор ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат». Он заработал
На этом фоне скромными выглядят доходы Татьяны Людмилиной, которая вновь возглавила театр «Глобус» в начале августа. Она задекларировала доход в размере
Накануне Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров государственных вузов Новосибирска. Самым богатым ректором, как и в прошлом году, стал глава НГУ Михаил Федорук. За 2019 год он заработал 10 миллионов 790 тысяч рублей.