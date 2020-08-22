«Только на лодке плыть»: кратковременный ливень устроил потоп на Фабричной — транспорт встал в пробку

В эту субботу, 22 августа, в Новосибирске прошёл сильный ливень, который основательно подтопил улицу Фабричную. По словам читателя НГС, приславшего в редакцию фото с затопленной улицы, водителям приходится подниматься и объезжать развязку по мосту.
— Проезд закрыт, собралась пробка. Троллейбусы тоже застряли, а чёрный «Солярис» почти под водой весь. Теперь только на лодке плыть, — сообщил он.
Судя по сервису 2GIS, большая пробка собралась от остановки «Химзавод» до заезда на Димитровский мост, транспорт также стоит и в обратном направлении.
Вы тоже стали очевидцами сегодняшнего потопа из-за ливня? Присылайте нам фото и видео последствий непогоды по номеру +7 923 157-00-00 (любой мессенджер) или на почту news@ngs.ru.
Последний раз сильный ливень подтапливал город