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«Только на лодке плыть»: кратковременный ливень устроил потоп на Фабричной — транспорт встал в пробку

Машинам приходится буквально плыть по затопленной улице

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Новосибирск снова подтапливает — на этот раз проблемной точкой на карте города стала улица Фабричная

Новосибирск снова подтапливает — на этот раз проблемной точкой на карте города стала улица Фабричная

В эту субботу, 22 августа, в Новосибирске прошёл сильный ливень, который основательно подтопил улицу Фабричную. По словам читателя НГС, приславшего в редакцию фото с затопленной улицы, водителям приходится подниматься и объезжать развязку по мосту.

— Проезд закрыт, собралась пробка. Троллейбусы тоже застряли, а чёрный «Солярис» почти под водой весь. Теперь только на лодке плыть, — сообщил он.

Судя по сервису 2GIS, большая пробка собралась от остановки «Химзавод» до заезда на Димитровский мост, транспорт также стоит и в обратном направлении.

Вы тоже стали очевидцами сегодняшнего потопа из-за ливня? Присылайте нам фото и видео последствий непогоды по номеру +7 923 157-00-00 (любой мессенджер) или на почту news@ngs.ru.

Последний раз сильный ливень подтапливал город 19 августамы рассказывали и показывали, как Новосибирск переживает непогоду.

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