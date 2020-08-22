«Только на лодке плыть»: кратковременный ливень устроил потоп на Фабричной — транспорт встал в пробку

В эту субботу, 22 августа, в Новосибирске прошёл сильный ливень, который основательно подтопил улицу Фабричную. По словам читателя НГС, приславшего в редакцию фото с затопленной улицы, водителям приходится подниматься и объезжать развязку по мосту.



— Проезд закрыт, собралась пробка. Троллейбусы тоже застряли, а чёрный «Солярис» почти под водой весь. Теперь только на лодке плыть, — сообщил он.



Судя по сервису 2GIS, большая пробка собралась от остановки «Химзавод» до заезда на Димитровский мост, транспорт также стоит и в обратном направлении.

