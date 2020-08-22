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СрочноНашли тело пропавшей два месяца назад девушки

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В лесу Новосибирска нашли тело пропавшей два месяца назад сибирячки — последний раз её видели в маршрутке

Поисками 32-летней женщины занимались полиция и волонтёры «Лиза Алерт»

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Причину смерти Натальи точно установят судмедэксперты

Причину смерти Натальи точно установят судмедэксперты

Пропавшую два месяца назад жительницу Новосибирска нашли мертвой в лесу

Вчера, 21 августа, в лесном массиве Советского района было обнаружено тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала ещё 20 июня, её поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

— По факту безвестного исчезновения 32-летней женщины следователи проводили проверку. Вчера тело потерпевшей без признаков насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Она также добавила, что на тело Натальи Мяготиной в лесу Советского района (недалеко от нудистского пляжа) наткнулся прохожий.

Как ранее писал НГС, в день пропажи Наталья вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Оказалось, что им пришлось бы прождать там около трёх часов, поэтому девушка села в маршрутку и поехала к своим знакомым, до которых так и не добралась.

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