В лесу Новосибирска нашли тело пропавшей два месяца назад сибирячки — последний раз её видели в маршрутке

Вчера, 21 августа, в лесном массиве Советского района было обнаружено тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала ещё 20 июня , её поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

— По факту безвестного исчезновения 32-летней женщины следователи проводили проверку. Вчера тело потерпевшей без признаков насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

