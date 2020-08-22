В лесу Новосибирска нашли тело пропавшей два месяца назад сибирячки — последний раз её видели в маршрутке

Пропавшую два месяца назад жительницу Новосибирска нашли мертвой в лесу
Вчера, 21 августа, в лесном массиве Советского района было обнаружено тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала ещё
— По факту безвестного исчезновения
Она также добавила, что на тело Натальи Мяготиной в лесу Советского района (недалеко от нудистского пляжа) наткнулся прохожий.
Как ранее писал НГС, в день пропажи Наталья вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Оказалось, что им пришлось бы прождать там около трёх часов, поэтому девушка села в маршрутку и поехала к своим знакомым, до которых так и не добралась.