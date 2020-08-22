Трое умерли, 56 заразились коронавирусом — изучаем свежую статистику оперштаба по Новосибирской области

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

— Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1009, — добавили в оперштабе.

В настоящее время в районные больницы области госпитализированы 479 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 389 660 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 534 жителя региона, 34 692 человека сняты с меднаблюдения.

Вчера, 21 августа, оперштаб отчитался о шести смертях и 53 новых случаях заражения.



Накануне Росавиация разрешила полеты за рубеж ещё из трех российских городов, в том числе и из Новосибирска. Полеты разрешены с 20 августа .

В Новосибирске также возобновляют плановую медицинскую помощь и операции. Постепенно будут возвращены в работу отделения и больницы, которые отдали под коронавирусных больных. Полный список медучреждений, которые теперь не будут принимать больных с коронавирусом и подозрением на него, — здесь.