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Трое умерли, 56 заразились коронавирусом — изучаем свежую статистику оперштаба по Новосибирской области

Пока в отделениях реанимации находятся 49 пациентов

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Количество случаев коронавируса в нашем регионе приближается к 11 тысячам

Количество случаев коронавируса в нашем регионе приближается к 11 тысячам

В Новосибирской области ещё 56 жителей заразились коронавирусом, сообщил оперштаб.

— По данным оперативного штаба, на утро 22 августа в регионе выявили 10 928 случаев COVID-19 (+56 за последние сутки), в том числе 663 ребенка. 9634 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+53 за сутки). Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 72 лет, женщины в возрасте 72 и 80 лет, — рассказали в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 338 человек.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

— Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1009, — добавили в оперштабе.

В настоящее время в районные больницы области госпитализированы 479 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 389 660 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 534 жителя региона, 34 692 человека сняты с меднаблюдения.

Вчера, 21 августа, оперштаб отчитался о шести смертях и 53 новых случаях заражения.

Накануне Росавиация разрешила полеты за рубеж ещё из трех российских городов, в том числе и из Новосибирска. Полеты разрешены с 20 августа.

В Новосибирске также возобновляют плановую медицинскую помощь и операции. Постепенно будут возвращены в работу отделения и больницы, которые отдали под коронавирусных больных. Полный список медучреждений, которые теперь не будут принимать больных с коронавирусом и подозрением на него, — здесь.

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