«Вывезли втайне»: Навального на самолете госпитализировали из омской больницы в клинику Берлина

Почти двое суток политик Алексей Навальный находился в реанимации омской больницы на аппарате ИВЛ. Врачи разрешили транспортировать его на лечение в Германию.



За Навальным в Омск прилетел самолет с немецкими медиками, чтобы увезти политика на лечение в Германию. Однако местные врачи не сразу дали разрешение на транспортировку, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.

Утром 22 августа Алексея на реанимобиле вывезли с территории омской больницы и доставили в аэропорт. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт.