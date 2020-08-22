«Вывезли втайне»: Навального на самолете госпитализировали из омской больницы в клинику Берлина

Почти двое суток политик Алексей Навальный находился в реанимации омской больницы на аппарате ИВЛ. Врачи разрешили транспортировать его на лечение в Германию.
За Навальным в Омск прилетел самолет с немецкими медиками, чтобы увезти политика на лечение в Германию. Однако местные врачи не сразу дали разрешение на транспортировку, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.
Утром 22 августа Алексея на реанимобиле вывезли с территории омской больницы и доставили в аэропорт. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт.
При этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем твиттере сообщила, что Навального вывезли из больницы «втайне» от близких.
— Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный (брат Алексея. — Прим. ред.), Иван Жданов (сотрудник ФБК. — Прим. ред.) и я были в больнице. Была договорённость, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас, — написала Кира Ярмыш.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что находящегося в коме политика погрузили на борт самолета Bombardier Challenger 604, который перевезет его в Германию. Она добавила, что жена Навального Юлия находится с ним.
Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Документы для транспортировки политика были готовы еще вечером 21 августа, его жена, Юлия Навальная, тоже подписала все необходимые бумаги. Однако вылет медицинского спецборта задержали до утра по просьбе немецкой стороны, поскольку профсоюз авиаперевозчиков ФРГ требует отдыха для пилотов перед рейсом.
По словам главврача БСМП-1 Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Основная версия омских медиков и их коллег, которые участвовали в консилиуме, — гипогликемическая кома. Это последствие резкого падения сахара в крови.