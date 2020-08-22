Взрыв жилого дома в Ярославле: под завалами нашли тело второй погибшей женщины

В Ярославле под завалами на месте взрыва жилого дома на улице Батова, на втором этаже найдено тело женщины. Это вторая погибшая при взрыве газа, сообщает 76.RU.
Личность первой погибшей женщины уже установлена — это преподаватель художественной школы «Канцона» Елена Калошина.
— В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и Росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, — рассказали в штабе, который развернули у дома.
Спасатели до сих пор ищут 8-летнего мальчика, поиски продолжаются уже несколько часов. У ребенка мог быть с собой телефон во время ЧП — на него пытались дозвониться, но тщетно.
Номер малыша отчаянно набирала пожилая женщина — видимо, родственница мальчика. Она была в таком состоянии, что у нее подкашивались ноги. Её поддерживала психолог МЧС: в буквальном смысле держала под руки, чтобы женщина не упала, теряя сознание.
Наши коллеги 76.RU ведут онлайн-трансляцию с места событий.
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