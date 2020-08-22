Взрыв жилого дома в Ярославле: под завалами нашли тело второй погибшей женщины

В Ярославле под завалами на месте взрыва жилого дома на улице Батова, на втором этаже найдено тело женщины. Это вторая погибшая при взрыве газа, сообщает 76.RU.

Личность первой погибшей женщины уже установлена — это преподаватель художественной школы «Канцона» Елена Калошина.

— В пострадавшем подъезде зарегистрировано 115 человек (21 несовершеннолетний), из них регистрацию на данный момент прошли 73 проживающих. С целью недопущения случаев мародерства силами полиции и Росгвардии организована охрана и совместное патрулирование места происшествия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, — рассказали в штабе, который развернули у дома.

