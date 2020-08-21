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В Ярославле взорвался дом. Обрушены три этажа

Как минимум один человек погиб, под завалами могут быть люди

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Пожарные уже на месте

Пожарные уже на месте

В Ярославле на улице Батова прогремел взрыв в 10-этажном доме. Часть подъезда рухнула, пострадали несколько квартир. Обрушены три этажа. После взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах.

В результате взрыва, по предварительным данным, трое человек пострадало. В МЧС 360tv.ru сообщили о гибели одной женщины. Под завалами могут находиться люди. На месте уже работают пожарные, спасатели эвакуируют уцелевших жильцов. Людей вытаскивают через окна с помощью подъемника.


Наши коллеги 76.RU ведут онлайн-трансляцию с места событий.

Новость дополняется.

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взрыввзрыв в жилом доме
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