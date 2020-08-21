В Ярославле взорвался дом. Обрушены три этажа

В результате взрыва, по предварительным данным, трое человек пострадало. В МЧС 360tv.ru сообщили о гибели одной женщины. Под завалами могут находиться люди. На месте уже работают пожарные, спасатели эвакуируют уцелевших жильцов. Людей вытаскивают через окна с помощью подъемника.