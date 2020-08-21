«Он понимает наше отчаяние»: представители сферы развлечений встретились с бизнес-омбудсменом РФ

В пятницу, 21 августа, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов провёл в Новосибирске несколько рабочих встреч. В том числе, он встретился с представителями сферы развлечений, которые рассказали о проблемах и убытках в отрасли.

— В мае и апреле были выплаты, хотя бы минимальные, МРОТ всем сотрудникам из этих сфер. А в июне, июле и августе ничего не изменилось, а выплат нет. Мы говорим о том, что если была какая-то логика выплат в апреле, в мае, так как сферы не работали, то какая логика сейчас невыплат, когда также сфера закрыта? И в сентябре мы не знаем, что будет, — рассказал управляющий концертным агентством «Ягода» Мансур Сафиуллин. — Поддержки нет. Есть огромные убытки у нашей сферы. В в марте месяце нам сказали: все, мероприятия не проводятся. Но у меня, у наших коллег были расходы по организации концертов: логистика, гонорары, реклама. Некоторые артисты уже находились в городах, где должны были быть концерты, и им запрещали. Мероприятия не состоялись, и это убытки. Мы говорили о компенсации этих прямых убытков, на которые вообще пока никто не обращает внимание.