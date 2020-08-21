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«Он понимает наше отчаяние»: представители сферы развлечений встретились с бизнес-омбудсменом РФ

Бизнесмены рассказали о проблемах и убытках в отрасли

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Сфера развлечений в регионе не работает почти полгода

Сфера развлечений в регионе не работает почти полгода

В пятницу, 21 августа, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов провёл в Новосибирске несколько рабочих встреч. В том числе, он встретился с представителями сферы развлечений, которые рассказали о проблемах и убытках в отрасли.

— В мае и апреле были выплаты, хотя бы минимальные, МРОТ всем сотрудникам из этих сфер. А в июне, июле и августе ничего не изменилось, а выплат нет. Мы говорим о том, что если была какая-то логика выплат в апреле, в мае, так как сферы не работали, то какая логика сейчас невыплат, когда также сфера закрыта? И в сентябре мы не знаем, что будет, — рассказал управляющий концертным агентством «Ягода» Мансур Сафиуллин. — Поддержки нет. Есть огромные убытки у нашей сферы. В в марте месяце нам сказали: все, мероприятия не проводятся. Но у меня, у наших коллег были расходы по организации концертов: логистика, гонорары, реклама. Некоторые артисты уже находились в городах, где должны были быть концерты, и им запрещали. Мероприятия не состоялись, и это убытки. Мы говорили о компенсации этих прямых убытков, на которые вообще пока никто не обращает внимание.

Кроме этого, представители сферы развлечений озабочены тем, что пока не обозначена даже примерная дата, когда в регионе можно будет проводить массовые мероприятия. Причём, зрители также находятся в подвешенном состоянии, не понимая, когда можно будет использовать билеты на несостоявшиеся события.

— Встреча прошла с пониманием. Мы понимаем его вопросы, он понимает наше отчаяние. Диалог был. Они работают и они готовы нам помогать. Они помогали и по ресторанному бизнесу, доносили до власти, отстаивали интересы бизнеса. Сейчас мы встречались, он нас услышал, — добавил Мансур Сафиуллин.

Ранее министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, заявила, что театры, концертные залы и кинотеатры могут быть открыты с 1 сентября. Однако заполняться они будут не полностью, а с соблюдением социальной дистанции.

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