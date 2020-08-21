Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Омские врачи разрешили родственникам Алексея Навального транспортировать его на лечение в Германию.
— Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же, — написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Сегодня самолет с немецкими медиками прибыл в Омск, чтобы увезти Навального на лечение в Германию, однако местные врачи отказали в транспортировке, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.
Алексей Навальный уже сутки не приходит в сознание. Вчера, 20 августа, ему стало плохо по пути из Томска в Москву. Самолет с политиком экстренно приземлился в Омске, а Навального сразу госпитализировали. Сегодня главврач омской больницы назвал диагноз, к которому пришли врачи. По словам Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.