Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Омские врачи разрешили родственникам Алексея Навального транспортировать его на лечение в Германию.

— Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же, — написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сегодня самолет с немецкими медиками прибыл в Омск, чтобы увезти Навального на лечение в Германию, однако местные врачи отказали в транспортировке, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.