На улице Бориса Богаткова открыли аллею с 600 рябинами

Первую очередь аллеи сдали в 2019 году: тогда здесь появилась первая скульптурная композиция, которая изображает компанию друзей с собакой. К ней добавилась стела на входе в виде земного шара.



Автор проекта — архитектор Артём Ледяев. В прошлом году объём инвестиций в благоустройство застройщик оценивал в 15 миллионов рублей. Во сколько в итоге обошлась компании аллея в микрорайоне, в компании уточнить не смогли.



Это вторая благоустроенная территория, которая появилась в районе: осенью прошлого года новый городской сквер открыли возле станции метро «Золотая Нива».