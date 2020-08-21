На улице Бориса Богаткова открыли аллею с 600 рябинами

Новосибирский застройщик обустроил для горожан аллею рядом со своей стройкой
На улице Бориса Богаткова открыли Аллею друзей — она тянется на 200 метров, вдоль тротуара высадили больше семисот деревьев и кустарников.
Аллею благоустроила ГК «Дом-Строй», которая строит рядом жилой комплекс «Романтика». Как уточнили в компании, для формирования аллеи от улицы Бориса Богаткова высадили 661 куст черноплодной рябины, 32 сосны, 24 берёзы и 23 ели разной высоты, а также яблони, калины и сирень. Также здесь появились фонари и лавочки, а детскому саду напротив обновили ограждение.
Первую очередь аллеи сдали в 2019 году: тогда здесь появилась первая скульптурная композиция, которая изображает компанию друзей с собакой. К ней добавилась стела на входе в виде земного шара.
Автор проекта — архитектор Артём Ледяев. В прошлом году объём инвестиций в благоустройство застройщик оценивал в 15 миллионов рублей. Во сколько в итоге обошлась компании аллея в микрорайоне, в компании уточнить не смогли.
Это вторая благоустроенная территория, которая появилась в районе: осенью прошлого года новый городской сквер открыли возле станции метро «Золотая Нива».