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Пятничное усиление: в центре Новосибирска заметили толпу полицейских

Они будут патрулировать улицы до поздней ночи

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Пятничные рейды пока будут проходить на постоянной основе

Пятничные рейды пока будут проходить на постоянной основе

Вечером в пятницу, 21 августа, в центральном районе Новосибирска горожане заметили толпу сотрудников полиции, которая выстроилась около входа на станцию метро «Площадь Ленина».

— Полиция выстроилась в ряд, все стоят в масках. Видимо, у них какой-то сбор. Перед ними стоит мужчина, тоже в форме, и что-то объясняет, — сообщила в редакцию очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, почему на улице много полиции.

— В Новосибирске проходит очередной рейд «Ночной город». Усиленные наряды полиции будут осуществлять патрулирование территории с целью охраны общественного порядка, предотвращения и раскрытия преступлений, пресечения правонарушений. Также полицейские будут проводить профилактические беседы с новосибирцами по предупреждению преступлений с использованием IT-технологий, — сообщили в ведомстве.

Сегодня рейд пройдёт в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска. В полиции уточнили, что в ближайшее время рейды будут проходить на постоянной основе.

В прошлую пятницу на улицах города также было много полицейских. Осуществлять патрулирование им помогали сотрудники ОМОНа.

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ночной городполициярейд
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