Пятничное усиление: в центре Новосибирска заметили толпу полицейских

Вечером в пятницу, 21 августа, в центральном районе Новосибирска горожане заметили толпу сотрудников полиции, которая выстроилась около входа на станцию метро «Площадь Ленина».

— Полиция выстроилась в ряд, все стоят в масках. Видимо, у них какой-то сбор. Перед ними стоит мужчина, тоже в форме, и что-то объясняет, — сообщила в редакцию очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области объяснили, почему на улице много полиции.

— В Новосибирске проходит очередной рейд «Ночной город». Усиленные наряды полиции будут осуществлять патрулирование территории с целью охраны общественного порядка, предотвращения и раскрытия преступлений, пресечения правонарушений. Также полицейские будут проводить профилактические беседы с новосибирцами по предупреждению преступлений с использованием IT-технологий, — сообщили в ведомстве.