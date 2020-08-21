Летники не спасли — стало известно, сколько денег потеряли рестораторы Новосибирска в июле

Всего же с января по июль ресторанный рынок потерял 30% оборота, с учётом того, что в январе и феврале показатели были лучше прошлогодних.



Ощутимое падение зафиксировали чиновники и в сфере розничной торговли. Здесь совокупный оборот снизился на 4,5%, причем падение продолжается уже четыре месяца. Последний раз новосибирская торговля показала результаты лучше прошлогодних в марте.



Почти на 26% в июле сократился оборот и в сфере платных услуг. Всего эта сфера за первые семь месяцев потеряла порядка 18%. Самый главный пострадавший здесь, конечно, турбизнес, который потерял более 70% (основные заработки пришлись на первые три месяца). На 54–56% просели также отели, санатории и учреждения культуры.



Несмотря на тревожные цифры, показатели августа должны быть лучше июльских. В этом месяце, как известно, были сняты последние ограничения как с общепита (заведения получили возможность обслуживать посетителей в зале), так и с торговли (заработали крупные ТРЦ). Но это не значит, что все закрывшиеся на карантин заведения смогли восстановить работу. НГС нашел 20 кафе и баров, которые также и не смогли открыться после карантина.