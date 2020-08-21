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Летники не спасли — стало известно, сколько денег потеряли рестораторы Новосибирска в июле

Упали и торговля, и сфера услуг

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Летние веранды этим летом пользовались небывалой популярностью, но даже это не спасло рестораторов от колоссальных убытков

Летние веранды этим летом пользовались небывалой популярностью, но даже это не спасло рестораторов от колоссальных убытков

Росстат опубликовал данные по обороту рынков общественного питания, розничной торговли и услуг Новосибирской области. Цифры показывают, что летние веранды лишь немного улучшили кризисную ситуацию.

По данным Росстата, оборот предприятий общепита в июле составил менее 54% от показателей того же месяца прошлого года. Это значит, что открытие летних веранд в начале месяца позволило рестораторам отыграть всего около 2% (в июне выручка общепита рухнула на 56%).

Причина медленного восстановления в том, что не все заведения имели возможность организовать летник, либо такая веранда была слишком маленькой, чтобы вместить сопоставимое с залом количество посетителей. К тому же часть потенциальных клиентов предпочли отказаться от посещения ресторанов и баров, поскольку не хотели сидеть «в пыли у всех на виду» (это часто встречающийся довод).

Розничная торговля также недосчиталась в июле 4,5% оборота&nbsp;

Розничная торговля также недосчиталась в июле 4,5% оборота 

Всего же с января по июль ресторанный рынок потерял 30% оборота, с учётом того, что в январе и феврале показатели были лучше прошлогодних.

Ощутимое падение зафиксировали чиновники и в сфере розничной торговли. Здесь совокупный оборот снизился на 4,5%, причем падение продолжается уже четыре месяца. Последний раз новосибирская торговля показала результаты лучше прошлогодних в марте.

Почти на 26% в июле сократился оборот и в сфере платных услуг. Всего эта сфера за первые семь месяцев потеряла порядка 18%. Самый главный пострадавший здесь, конечно, турбизнес, который потерял более 70% (основные заработки пришлись на первые три месяца). На 54–56% просели также отели, санатории и учреждения культуры.

Несмотря на тревожные цифры, показатели августа должны быть лучше июльских. В этом месяце, как известно, были сняты последние ограничения как с общепита (заведения получили возможность обслуживать посетителей в зале), так и с торговли (заработали крупные ТРЦ). Но это не значит, что все закрывшиеся на карантин заведения смогли восстановить работу. НГС нашел 20 кафе и баров, которые также и не смогли открыться после карантина.

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бары и рестораныстатистика
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