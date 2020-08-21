Ректор НГУ заработал за год 10 миллионов рублей. А остальные? Изучаем декларации

На втором месте ректор НГТУ Анатолий Батаев. За прошлый год он заработал 5,5 миллиона рублей. В собственности у него есть квартира площадью 44,6 квадратного метра и Toyota RAV4. Доход жены ректора составил 760 тысяч, у неё есть земельный участок, квартира 97,9 «квадрата» и бокс.

Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова за год заработала 4,9 миллиона рублей. Муж и несовершеннолетний ребенок Багровой за год не заработали ничего. У семьи Багровых в собственности есть квартира площадью 108,8 «квадрата» и жилплощадь 56,8 «квадрата». Муж Багровой ездит на автомобиле Volvo XC90, а у Натальи Багровой в индивидуальной собственности квартира 105,9 квадратного метра.

4,6 миллиона рублей за год заработал Александр Новиков, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления. В совместной собственности у него с женой 2 квартиры — 133,5 и 108 «квадратов» и земельный участок. У Новикова также есть автомобиль Subaru Forester и бокс. Его супруга заработала за год 582 тысячи рублей.