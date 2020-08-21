Ректор НГУ заработал за год 10 миллионов рублей. А остальные? Изучаем декларации

Ректоры новосибирских вузов отчитались о доходах
Министерство науки и высшего образования России опубликовало декларации о доходах ректоров государственных вузов Новосибирска.
Самым богатым ректором, как и в прошлом году, стал глава НГУ Михаил Федорук. За 2019 год он заработал 10 миллионов 790 тысяч рублей. Кроме того, Федорук задекларировал Lexus RX 300, квартиру площадью 128 «квадратов» в совместном владении и гараж. У супруги ректора в собственности имеется квартира площадью 60 «квадратов», садовый дом и участок, два парковочных места и легковой Hundai Tucson. За год она заработала 1,93 миллиона рублей.
На втором месте ректор НГТУ Анатолий Батаев. За прошлый год он заработал 5,5 миллиона рублей. В собственности у него есть квартира площадью 44,6 квадратного метра и Toyota RAV4. Доход жены ректора составил 760 тысяч, у неё есть земельный участок, квартира 97,9 «квадрата» и бокс.
Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова за год заработала 4,9 миллиона рублей. Муж и несовершеннолетний ребенок Багровой за год не заработали ничего. У семьи Багровых в собственности есть квартира площадью 108,8 «квадрата» и жилплощадь 56,8 «квадрата». Муж Багровой ездит на автомобиле Volvo XC90, а у Натальи Багровой в индивидуальной собственности квартира 105,9 квадратного метра.
4,6 миллиона рублей за год заработал Александр Новиков, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления. В совместной собственности у него с женой 2 квартиры — 133,5 и 108 «квадратов» и земельный участок. У Новикова также есть автомобиль Subaru Forester и бокс. Его супруга заработала за год 582 тысячи рублей.
Руководитель Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович отчитался о 4,4 миллиона рублей дохода и машине Toyota Land Cruiser Prado. Также у Сколубовича есть небольшой гараж. В собственности с женой у них две квартиры — 92,4 и 58,7 квадратного метра. У супруги Сколубовича в индивидуальной собственности числится квартира 58,3 «квадрата» и земельный участок. За год она заработала 134 тысячи рублей.
Меньше всего за год заработал президент НГТУ Николай Пустовой — его доход составил 4,3 миллиона рублей. Тем не менее у него в собственности есть Toyota Highlander, два гаража и две «долевых» квартиры — 111,5 (вместе с женой) и 71,8 квадратного метра. Также совместно с супругой они владеют земельным участком и жилым домом площадью 391 «квадрат». У жены Пустового есть небольшая квартирка площадью 29, 5 квадратного метра. За год она заработала 1,2 миллиона рублей.
На прошлой неделе мы рассказывали о заработке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Совокупный доход мэра составил 3,63 миллиона рублей — на 350 тысяч больше, чем за 2018 год.
Также о своих доходах отчитались и депутаты. Мы составили топ-5 богачей из горсовета (лидер списка отчитался о доходе в 65 миллионов за год). Но иногда депутаты зарабатывают куда меньше, чем их жены. Мы изучили декларации и выбрали самых состоятельных жен. Почитайте, какие у них заработки.