Назван диагноз, поставленный в Омске Алексею Навальному

Супруга Алексея Навального рассказала журналистам, что её не впускают в палату к мужу. Она сообщила, что немецких врачей, которые приехали к Навальному привезли на машине полицейские. Силовики и российские врачи, по словам Юлии Навальной, препятствуют встрече близких политика с немецкими врачами.



— Я сейчас залезла в машину, на которой их привезли — там, очевидно сидят милиционеры. Теперь их вывели через другой вход и увезли на непонятной машине. Пообщаться с ними я не смогла. У меня есть точная информация, что Алексея препятствуют вывозить отсюда. Когда я пыталась пройти за консультацией, меня выгнали в грубой форме с применением силы. Они были в куртках, непонятно кто эти люди — половина из них была в штатском. Они сказали мне: «Идите и садитесь около приёмной». Главный врач от нас сбежал. Врачи перестали идти с нами на контакт с трёх часов дня. Они скрывают от нас немецких врачей. Очевидно, что от нас что-то скрывают, — заявила Юлия Навальная.

