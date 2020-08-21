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Назван диагноз, поставленный в Омске Алексею Навальному

Онлайн-трансляция NGS55.RU обо всём, что связано с госпитализацией Алексея Навального в Омске

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Уже второй день Алексей Навальный находится в коме

Уже второй день Алексей Навальный находится в коме

Навальному поставили диагноз в Омске: вся информация о его состоянии

В Омске второй день находится политик Алексей Навальный. Накануне, 20 августа, его госпитализировали в БСМП-1. Навальному стало плохо в самолёте, по пути из Томска в Москву. Близкие оппозиционера добиваются его отправки на лечение в Германию, но омские медики говорят, что состояние пациента пока нестабильно. Главврач БСМП-1 заявил, что Навальному ставят диагноз «нарушение обмена веществ», а не отравление. Медики пытаются вывести политика из комы. В этом материале корреспонденты NGS55.RU продолжат собирать всю самую актуальную информацию в режиме онлайн. О том, как прошли предыдущие полтора дня, читайте в нашей первой онлайн-трансляции.

Ирина Буркина

Возле административного входа в БСМП-1 собирается всё больше людей.

Ирина Буркина

Пикет в поддержку Алексея Навального переместился к служебному входу БСМП-1.

Ирина Буркина

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщает в Твиттере, что немецких врачей уже вывезли из больницы. Вместе с директором ФБК Иваном Ждановым она пыталась остановить машину с врачами, но их оттаскивали люди в штатском

Ирина Буркина

Супруга Алексея Навального рассказала журналистам, что её не впускают в палату к мужу. Она сообщила, что немецких врачей, которые приехали к Навальному привезли на машине полицейские. Силовики и российские врачи, по словам Юлии Навальной, препятствуют встрече близких политика с немецкими врачами.

— Я сейчас залезла в машину, на которой их привезли — там, очевидно сидят милиционеры. Теперь их вывели через другой вход и увезли на непонятной машине. Пообщаться с ними я не смогла. У меня есть точная информация, что Алексея препятствуют вывозить отсюда. Когда я пыталась пройти за консультацией, меня выгнали в грубой форме с применением силы. Они были в куртках, непонятно кто эти люди — половина из них была в штатском. Они сказали мне: «Идите и садитесь около приёмной». Главный врач от нас сбежал. Врачи перестали идти с нами на контакт с трёх часов дня. Они скрывают от нас немецких врачей. Очевидно, что от нас что-то скрывают, — заявила Юлия Навальная.

Ирина Буркина

Олег Навальный только что сказал нашему корреспонденту о том, что ему пока не удалось пообщаться с немецкими врачами, которые сейчас находятся в здании БСМП-1.

Ирина Буркина

Во двор, который находится рядом со зданием БСМП-1, приехала ещё одна полицейская машина. Автозак там стоит уже несколько часов.

Ирина Буркина

Сотрудник ФБК Георгий Албуров и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сейчас сидят в коридоре больницы. Албуров говорит, что пока новостей у него нет.

Ирина Буркина

По информации «Медузы» (со ссылкой на лечащего врача Алексея Навального Анастасию Васильеву), врачи БСМП-1 сообщили Юлии Навальной, что у её мужа «нарушение обмена веществ, кетоацидоз, снижение сахара в крови».

Ирина Буркина

Кира Ярмыш сообщает, что немецкие врачи уже в здании БСМП-1. Но соратники Навального не знают, где они сейчас находятся и с кем общаются.

Ирина Буркина

Иван Жданов опубликовал вот такую фотографию из БСМП-1.

Ирина Буркина

Сейчас к медикам из БСМП-1 едут немецкие врачи.

Ирина Буркина

По словам Александра Мураховского, исследования биоматериалов Навального проводятся в трёх независимых лабораториях.

Ирина Буркина

Ждём очередного пресс-подхода. Обещают, что он начнётся ближе к 18 часам.

Ирина Буркина

На поверхности одежды и кожи Навального обнаружили 2-этилгексил дифенил фосфат

Тут в пресс-службе Минздрава уточняют, что вещество, которое было обнаружено при смывах с одежды и рук Навального (то самое, из которого якобы делают пластиковые стаканчики), называется 2-этилгексил дифенил фосфат. Главврач БСМП-1 Александр Мураховский снова акцентирует внимание на том, что этот компонент был обнаружен не в биоматериалах пациента, а на поверхности.

Ирина Буркина

Юлия Навальная опубликовала официальное обращение к Владимиру Путину с требованием о транспортировке Алексея Навального в Германию. Оно было отправлено через электронную приемную администрации президента в 17:19 по омскому времени.

Ирина Буркина

Кира Ярмыш сфотографировала туалет в приёмном отделении БСМП-1.

Ирина Буркина

Пикеты продолжаются. К зданию БСМП пришла девушка с маленькой собачкой.

Ирина Буркина

Наши корреспонденты передают, что Юлия Навальная сейчас стоит на крыльце больницы и разговаривает с каким-то мужчиной на повышенных тонах.

Ирина Буркина

На пикете возле больницы мужчина подошёл к парню и вслух прочитал надпись на плакате:

— «Отпусти Навального». А кто его держит?

Ирина Буркина

Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева не доверяет диагнозу, который поставили политику медики. Она продолжает настаивать на версии об отравлении Навального.

«Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий», — написала Васильева в твиттере.

Ирина Буркина

«Из-за нарушения обмена веществ и падения сахара Алексея не дают транспортировать?!» — написал в своём твиттере директор ФБК Иван Жданов.

Ирина Буркина

Пресс-секретарь Алексея Навального отрицает информацию о том, что супруге и брату политика сообщали о его диагнозе.

Ирина Буркина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что немецкие врачи, которые прилетели сегодня в Омск, уже общаются с российскими коллегами по поводу состояния Алексея Навального.

— Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи сегодня утром. Мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте, — цитирует Дмитрия Пескова телеканал «Дождь».

Ранее соратники Навального писали в твиттере о том, что немецких врачей даже не выпустили из омского аэропорта.

Ирина Буркина

Итак, основной из рабочих диагнозов, который ставят Алексею Навальному, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. По словам Александра Мураховского, это могло быть вызвано резким снижением сахара в крови в полете.

Видео: NGS55.RU

Ирина Буркина

Эксперты обнаружили на поверхности одежды и кожи Алексея Навального вещество, которое используется при производстве пластиковых стаканчиков. Мураховский подчёркивает, что это вещество было обнаружено не в крови, а именно на поверхности кожи и одежды Навального.

— Учитывая, что при взлёте и посадке у него могла эта нестабильность увеличиться как в виде гипердинамического синдрома, так и виде судорожных нарушений, мы приняли решение, что рисковать его жизнью нельзя, поэтому и транспортировать его нельзя. По большому счёту его общее состояние стало лучше. Химический компонент, о котором пишут СМИ, был взят на экспертизу с поверхности кожи, одежды и ногтей пациента. Этот компонент — обычная промышленная химия, которая используется для производства пластиковых стаканчиков, из которых все пьют. Подчеркну, что он найден не в крови и не в биологических материалах пациента, а на поверхности человека или одежды. Точно могу сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены, хотя исследования продолжаются дальше. Основной из рабочих диагнозов — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это могло быть вызвано резким снижением сахара в крови в самолёте,— пояснил главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.

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Алексей НавальныйБСМП-1ФБКтранспортировка
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