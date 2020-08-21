Врачи назвали диагноз Навального

Главврач омской больницы, где находится Алексей Навальный, назвал диагноз, к которому пришли врачи. По словам Александра Мураховского, основной рабочий диагноз — это нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.



При этом оксибутираты и барбитураты в крови Навального не обнаружены.



— На сегодняшний день состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Учитывая, что при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиваться, коллеги мои и коллеги из Москвы приняли решение, что рисковать жизнью нельзя. Транспортировать Навального никуда не надо. Хотя надо отметить, что по большому счету состояние его улучшилось, — сказал главврач.

