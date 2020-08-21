Айтишник и юрист открыли бар в стиле 90-х на Коммунистической — здесь готовят ну очень странную пиццу

Shredder pizza открылась на этой неделе в барном дворике на Коммунистической, 45 в Новосибирске. Здесь можно заказать пиццу, в состав которой входят бургеры, и поиграть в Dandy



Посетителям, чтобы попасть в заведение, придется подняться по узкой металлической винтовой лестнице. Здесь же, но этажом ниже, работает бургерная Burger Records, а первый этаж занимает бар The Rooks.