Айтишник и юрист открыли бар в стиле 90-х на Коммунистической — здесь готовят ну очень странную пиццу

Shredder pizza открылась на этой неделе в барном дворике на Коммунистической, 45 в Новосибирске. Здесь можно заказать пиццу, в состав которой входят бургеры, и поиграть в Dandy
Посетителям, чтобы попасть в заведение, придется подняться по узкой металлической винтовой лестнице. Здесь же, но этажом ниже, работает бургерная Burger Records, а первый этаж занимает бар The Rooks.
Визуально бар посвящен эстетике 80-х и 90-х годов, точнее, эстетике комиксов и видеоигр. В частности, Шреддер — это основной отрицательный персонаж серии комиксов и мультфильмов «Черепашки-ниндзя». Даже диспенсеры для салфеток на столах стилизованы под мотки фотопленки.
Стены заведения покрыты крупными рисунками, стулья изготовлены из железных бочек. В зале установлены несколько старых приставок, играть в которые можно бесплатно, официанты даже специально предлагают это сделать, пока посетитель ждет заказ.
Меню практически полностью состоит из пицц, часть которых отличается необычными рецептами или подачей. Так, здесь можно заказать хот-дог-пиццу (с целыми сосисками), пиццу с чернильной лапшой, сладкую пиццу с маршмеллоу, а также бургер-пиццу, которая подается с маленькими бургерами и картофелем фри. Все пиццы доступны в трех размерах, цены начинаются с 650 рублей (кроме сладкой пиццы с ягодами и конфетами, которая стоит от 500 рублей).
Пиццерию открыл предприниматель Константин Супрунчик с супругой, это первый его ресторанный проект, по основной своей профессии он программист, жена — юрист.
— У нас с женой давно было желание сделать заведение, в котором бы смешалась любовь к старым мультфильмам 90-х, комиксам, ретроиграм и той самой пицце, которую мы все с детства видели на экранах ламповых телевизоров. Место для души, куда бы приходили такие же «взрослые дети», как мы, чтобы ненадолго вернуться в то самое прошлое, которое мы так идеализируем, — говорит Константин Супрунчик.
Новосибирские рестораторы нередко пытаются привлечь к себе внимание неожиданными сочетаниями блюд или их подачей. На этой же неделе в другом известном комплексе баров и закусочных — «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» заработало заведение Big Buuza&Roll. А в начале марта на Дуси Ковальчук открылась «DAширачная».