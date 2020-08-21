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Тема дняКак выглядит общество необычных дач в Новосибирске

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Айтишник и юрист открыли бар в стиле 90-х на Коммунистической — здесь готовят ну очень странную пиццу

А ещё здесь есть видеоигры, бесплатные приставки и «пицца из мультиков»

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Стены разрисованы героями комиксов и видеоигр&nbsp;

Стены разрисованы героями комиксов и видеоигр 

Shredder pizza открылась на этой неделе в барном дворике на Коммунистической, 45 в Новосибирске. Здесь можно заказать пиццу, в состав которой входят бургеры, и поиграть в Dandy

Посетителям, чтобы попасть в заведение, придется подняться по узкой металлической винтовой лестнице. Здесь же, но этажом ниже, работает бургерная Burger Records, а первый этаж занимает бар The Rooks.

Чтобы попасть в «Шреддер пиццу», придется подняться по винтовой лестнице на третий этаж&nbsp;

Чтобы попасть в «Шреддер пиццу», придется подняться по винтовой лестнице на третий этаж 

Визуально бар посвящен эстетике 80-х и 90-х годов, точнее, эстетике комиксов и видеоигр. В частности, Шреддер — это основной отрицательный персонаж серии комиксов и мультфильмов «Черепашки-ниндзя». Даже диспенсеры для салфеток на столах стилизованы под мотки фотопленки.

В пиццерии можно поиграть в видеоигры 25-летней выдержки&nbsp;

В пиццерии можно поиграть в видеоигры 25-летней выдержки 

Стены заведения покрыты крупными рисунками, стулья изготовлены из железных бочек. В зале установлены несколько старых приставок, играть в которые можно бесплатно, официанты даже специально предлагают это сделать, пока посетитель ждет заказ.

Бургер-пицца стоит от 900 до 1500 рублей в зависимости от размера

Бургер-пицца стоит от 900 до 1500 рублей в зависимости от размера

Меню практически полностью состоит из пицц, часть которых отличается необычными рецептами или подачей. Так, здесь можно заказать хот-дог-пиццу (с целыми сосисками), пиццу с чернильной лапшой, сладкую пиццу с маршмеллоу, а также бургер-пиццу, которая подается с маленькими бургерами и картофелем фри. Все пиццы доступны в трех размерах, цены начинаются с 650 рублей (кроме сладкой пиццы с ягодами и конфетами, которая стоит от 500 рублей).

Самая дешевая пицца в заведении — «Сладкая кома» за 500 рублей

Самая дешевая пицца в заведении — «Сладкая кома» за 500 рублей

Пиццерию открыл предприниматель Константин Супрунчик с супругой, это первый его ресторанный проект, по основной своей профессии он программист, жена — юрист.

— У нас с женой давно было желание сделать заведение, в котором бы смешалась любовь к старым мультфильмам 90-х, комиксам, ретроиграм и той самой пицце, которую мы все с детства видели на экранах ламповых телевизоров. Место для души, куда бы приходили такие же «взрослые дети», как мы, чтобы ненадолго вернуться в то самое прошлое, которое мы так идеализируем, — говорит Константин Супрунчик.

Новосибирские рестораторы нередко пытаются привлечь к себе внимание неожиданными сочетаниями блюд или их подачей. На этой же неделе в другом известном комплексе баров и закусочных — «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» заработало заведение Big Buuza&Roll. А в начале марта на Дуси Ковальчук открылась «DAширачная».

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бары и рестораныоткрытиепиццерия
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